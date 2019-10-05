Metro istasyonlarında yeni dönem! Kart tarih oluyor! Artık metroya binerken...
Metro istasyonlarında yeni dönem! Kart tarih oluyor! Artık metroya binerken...
Teknolojinin gelişmesi yeni çözümleri de beraberinde getiriyor, bu durum diğer alanları da etkiliyor. Metro istasyonları da bu durumdan nasibini aldı. Metro istasyonlarında yeni dönem başlıyor. Bundan sonra yolcular metroya binmek istediğinde kart veya nakit para kullanmayacak, hatta akıllı telefonlarının temassız ödeme seçeneğini bile kullanmayacak! Bu çözümler yerine farklı alternatif bir ödeme sistemi devreye giriyor. Peki Metro istasyonlarında nasıl bir değişiklik gerçekleşecek? Çin yine yapacağını yaptı!
Giriş Tarihi: 05.10.2019
11:36
Güncelleme Tarihi: 05.10.2019
11:46