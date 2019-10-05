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istasyonlarında ! Kart tarih oluyor! Artık metroya binerken...

Teknolojinin gelişmesi yeni çözümleri de beraberinde getiriyor, bu durum diğer alanları da etkiliyor. istasyonları da bu durumdan nasibini aldı. Metro istasyonlarında başlıyor. Bundan sonra yolcular metroya binmek istediğinde kart veya nakit para kullanmayacak, hatta akıllı telefonlarının temassız ödeme seçeneğini bile kullanmayacak! Bu çözümler yerine farklı alternatif bir ödeme sistemi devreye giriyor. Peki Metro istasyonlarında nasıl bir değişiklik gerçekleşecek? Çin yine yapacağını yaptı!

Giriş Tarihi: 05.10.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 11:46
Metro istasyonlarında yeni dönem! Kart tarih oluyor! Artık metroya binerken...

Teknolojinin geldiği son nokta oldukça korkutucu. Kağıt biletlerden yıllar yıllar sonra şimdi bakın metroya nasıl gireceksiniz?

Metro istasyonlarında yeni dönem! Kart tarih oluyor! Artık metroya binerken...

Yıllar öncesinde kağıt biletlerle seyahat ederdik.

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Metro istasyonlarında yeni dönem! Kart tarih oluyor! Artık metroya binerken...

Daha sonra bu akbile dönüştü ve para yükleme yoluyla işi çok daha pratik bir hale getirdi.

Metro istasyonlarında yeni dönem! Kart tarih oluyor! Artık metroya binerken...

Daha sonra İstanbulKart ve türevleriyle tanıştık. Artık para yüklemek de toplu taşımaya binmek de hiç olmadığı kadar pratik bir hale geldi.

Metro istasyonlarında yeni dönem! Kart tarih oluyor! Artık metroya binerken...

Hatta bankaya talimat vererek kartımızı doldurup hiç nakit paraya bulaşmadan bile seyahat eder durumdayız.

Metro istasyonlarında yeni dönem! Kart tarih oluyor! Artık metroya binerken...

Ancak Çinliler işi bir adım daha öteye götürmeye kararlı görünüyor. Metroya binerken artık bakın ne yapmaya başladılar?

Metro istasyonlarında yeni dönem! Kart tarih oluyor! Artık metroya binerken...

Metroya girdiklerinde artık ne kart taşıyacaklar ne de nakit para. Ellerini kollarını sallaya sallaya metroya girecekler.

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