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Galeri Metroda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra yolculuk yaparken...
Metroda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra yolculuk yaparken...
Gelişen teknolojiyle birlikte günlük yaşamda hayatımızı kolaylaştıracak bazı ürünler ortaya çıkmaya başladı. Metrodaki tutamaçlar değişiyor! Yurtdışında başlayan yeni uygulama yolcuları bayağı eğlendireceğe benziyor! İşte o müthiş değişiklik...
Giriş Tarihi: 14.12.2019
16:11
Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
16:23
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Endüstri tasarımcısı Jiang Qian aynı zamanda video oyunu olan
metro tutma kemeri tasarlamış. Kemerin her iki tarafında da basacağınız düğmeleri var. Joystick yerine tutma kemerini sağa sola çevirerek hareketleri kontrol ediyorsunuz.
Jiang aynı zamanda trende dengenizi bulmaya çalışırken de oynayabileceğiniz eğlenceli oyunlar tasarlıyor. Adı Strap Game olan kemer; telefonunuzdaki
Angry Birds'ün aksine ineceğiniz durağa yaklaşınca sizi uyarıyor.
ANTİ KAMBUR DURUŞ EKRANI
Philips'in ErgoSensor monitörünün önünde kambur durduğunuz anda dik durmanız için uyarı alıyorsunuz. Sensör sayesinde sırt ağrıları ve göz yorgunluğu için kamerayla vücut pozisyonunuz takip ediliyor ve nasıl oturduğunuz belirleniyor.
Ekrana çok mu yakınsınız ya da boynunuzu çok mu eğdiniz, sizi ergonomik doğru pozisyon için uyarıyor. Ayrıca bu monitör ayağa kalkıp ara vermeniz için de uyarıyor.
DAHA İYİ GÖRÜNEN FİLMLER
Film projektörü saniyede 27 görüntü gösteriyor. Yönetmen James Cameron ve
Peter Jackson bu sayıyı 48'e hatta 60'a çıkarmayı öneriyor. Bu buluşla filmlerde renkler daha parlak, daha keskin görüntü ve hareketler daha yumuşak olacak.
DÜŞÜNEN DİŞLER
Princeton ve Tufts'taki bilim adamları "çok ince" diş sensörü üzerinde çalışıyorlar. Bakteri, diş taşı ya da enfeksiyon olduğu anda sensör alarm gönderiyor ve ayrıca bu bilgiyi dişçinizle de paylaşıyor. Bu sistem midedeki ülser ve kanser hastalıkları araştırmalarında tükürük teşhisinde kullanılmış.
ROBOT EVCİL HAYVAN
British Colombia Üniversitesi "akıllı tüy"e sahip robot
evcil hayvan üretti. Şefkatli ya da öfkeli bir ruh hali ile dokunduğunuzda, "duruma göre" tepki veriyor bu robot. Alerjisi olanlar ya da evcil hayvanından uzakta kalanlar için ideal.