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  • Muhteşem bir çözüm! Akıllı telefonu için kendi çözümünü buldu

Muhteşem bir çözüm! Akıllı telefonu için kendi çözümünü buldu

Teknolojinin gelişimiyle adeta kullandığımız aletlerdeki fazlalıklardan kurtuluyoruz. Son yıllarda kablosuz ürünlere ilgi büyük bir artış yaşıyor. Hepimizin en büyük problemlerinden biri olan şarj sorununa muhteşem bir çözüm buldu! Kendi kablosuz şarj aletini yaptı. Son yıllarda akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezleri. Akıllı telefonlarla birlikte hayatımıza giren ve belki de en fazla şikayet ettiğimiz nokta ise şarj aletleri. Peki son dönemde büyük ilgi gören kablosuz şarj aletini kendi imkanlarınızla yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 07.01.2020 07:08 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 07:18
Muhteşem bir çözüm! Akıllı telefonu için kendi çözümünü buldu

İşte kare kare hayran bırakan iş!

Muhteşem bir çözüm! Akıllı telefonu için kendi çözümünü buldu

Öncelikle bir adet USB kablosu...

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Muhteşem bir çözüm! Akıllı telefonu için kendi çözümünü buldu

Bir adet adaptör...

Muhteşem bir çözüm! Akıllı telefonu için kendi çözümünü buldu

Biraz bakır kablo...

Muhteşem bir çözüm! Akıllı telefonu için kendi çözümünü buldu

Ufak bir mıknatıs...

Muhteşem bir çözüm! Akıllı telefonu için kendi çözümünü buldu

Alüminyum folyo...

Muhteşem bir çözüm! Akıllı telefonu için kendi çözümünü buldu

Ve bir adet siyah bantı aldı.

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