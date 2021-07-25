NASA, Europa görevi için SpaceX ile anlaştı

NASA, hem Europa Clipper'ın hem de gelecekteki görevlerin fırlatmalarında kendi geliştirdiği Space Launch System'i (SLS) kullanması yönünde daha önce talimat almıştı. Ancak roketin geliştirme süreci sürekli ertelemeler ve gecikmelerle boğuştu ve henüz herhangi bir fırlatma gerçekleştirilmedi.