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Giriş Tarihi: 25.07.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 10:38

NASA, Europa görevi için SpaceX ile anlaştı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın, Mars'a insan göndermek ve Ay'a geri dönüş programı dışında odaklandığı başka bir projesi daha var. Bilindiği üzere Jüpiter'in uydusu Europa'da hayat olabileceği tahmin ediliyor. Europa, NASA, ESA ve birçok kurumun hedefinde bulunuyor. Uzay dairesi daha önce yaptığı açıklamada Europa Clipper görevi üstünde çalıştığını, bu misyonla birlikte Jüpiter'in uydusunun mercek altına alınacağını açıklamıştı. Şimdi yeni bir açıklama daha yapıldı. NASA, Europa Clipper görevi için SpaceX ile anlaştığını açıkladı. Europa'ya gidecek uzay aracı Falcon Heavy roketi ile fırlatılacak.

NASA, Europa görevi için SpaceX ile anlaştı

Jüpiter'in uydusu Europa'nın yüzeyi buzla kaplı. Buz katmanının altında büyük göllerin olduğu keşfedildi. Bilim insanları Europa'da yaşam olabileceğini düşünüyor. NASA, Europa'yı daha yakından incelemek için 2024 Ekim ayında uzay aracı fırlatmayı planlıyor. Europa Clipper isimli uzay aracı, Nisan 2030'da Jüpiter yörüngesine girecek. Ardından yaklaşık 4 yıl boyunca yörüngede tur atarak Europa'yı inceleyecek.

NASA, Europa görevi için SpaceX ile anlaştı

NASA, hem Europa Clipper'ın hem de gelecekteki görevlerin fırlatmalarında kendi geliştirdiği Space Launch System'i (SLS) kullanması yönünde daha önce talimat almıştı. Ancak roketin geliştirme süreci sürekli ertelemeler ve gecikmelerle boğuştu ve henüz herhangi bir fırlatma gerçekleştirilmedi.

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NASA, Europa görevi için SpaceX ile anlaştı

Ayrıca yine 2024 için planlanan insanlı ay misyonu için de SLS'nin kullanılması gündemde. Bu da NASA'nın Europa'ya yolculuğunda başka bir roket bulmasını gerektirdi.

NASA, Europa görevi için SpaceX ile anlaştı

Ardından açıklama yapan NASA, Europa görevi için ticari bir şirket ile anlaşılarak farklı bir roket kullanılacağını resmen duyurdu ancak o tarihten beri bu roketin hangisi olacağı bilinmiyordu. Geçtiğimiz gün NASA tarafından yapılan bir açıklama, durumu açıklığa kavuşturdu.

NASA, Europa görevi için SpaceX ile anlaştı

SpaceX'in devasa roketi Falcon Heavy, görev için seçilen roket oldu. SpaceX ile yapılan sözleşmenin toplam değerinin ise 178 milyon dolar olduğu belirtildi.

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