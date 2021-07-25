NASA, Europa görevi için SpaceX ile anlaştı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın, Mars'a insan göndermek ve Ay'a geri dönüş programı dışında odaklandığı başka bir projesi daha var. Bilindiği üzere Jüpiter'in uydusu Europa'da hayat olabileceği tahmin ediliyor. Europa, NASA, ESA ve birçok kurumun hedefinde bulunuyor. Uzay dairesi daha önce yaptığı açıklamada Europa Clipper görevi üstünde çalıştığını, bu misyonla birlikte Jüpiter'in uydusunun mercek altına alınacağını açıklamıştı. Şimdi yeni bir açıklama daha yapıldı. NASA, Europa Clipper görevi için SpaceX ile anlaştığını açıkladı. Europa'ya gidecek uzay aracı Falcon Heavy roketi ile fırlatılacak.