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Ne işe yaradığını kimse bilmiyor! Aslında...

Her gün kullandığımız bu ürünlerin bu özelliklerini kimse bilmiyor. Aslında bu işe yarıyor...

Giriş Tarihi: 25.09.2018 01:17 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 01:22
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Ne işe yaradığını kimse bilmiyor! Aslında...
Ne işe yaradığını kimse bilmiyor! Aslında...

Kot pantolondaki minik cepler

Çoğumuz kot pantolonlarımızın minik ceplerinin ne işe yaradığını anlamayız. Zira o bölüm para ya da başka bir şey koymak için ziyadesiyle küçük ve dar. Bu cepler aslında 1800'lerde kullanılan zincirli cep saatlerini koymak için tasarlanmış.

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Ne işe yaradığını kimse bilmiyor! Aslında...
Ne işe yaradığını kimse bilmiyor! Aslında...
Cep kenarlarındaki tuhaf düğmeler

Levi Strauss ilk kot pantolonu ürettiğinde en büyük problem, pantolonu giyen işçilerin hareketlerinden ötürü sık sık yırtılma sorunlarının görülmesiydi. (O dönemler kot pantolonu en çok altın işçileri giyiyordu.) Bu düğmeler de esasında yırtılma problemlerini engelleyebilmek için yapılmıştı.
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Ne işe yaradığını kimse bilmiyor! Aslında...
Ne işe yaradığını kimse bilmiyor! Aslında...
Converse ayakkabılardaki delikler

Converse’in kenarındaki anlamsız gibi görülen deliklerin amacı havalandırmak. Ayrıca, uzun olan bağcıkları bağlamak için ekstra bir alan olarak da düşünülmüş çünkü Converse aslında bir basketbol ayakkabısı olarak üretilmiş.
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Ne işe yaradığını kimse bilmiyor! Aslında...
Ne işe yaradığını kimse bilmiyor! Aslında...
Kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse...
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Ne işe yaradığını kimse bilmiyor! Aslında...
Ne işe yaradığını kimse bilmiyor! Aslında...
Kafalığı (koltuk başlığı) yerinden çıkarın ve metal çubuklarıyla camı kırın.
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Ne işe yaradığını kimse bilmiyor! Aslında...
Ne işe yaradığını kimse bilmiyor! Aslında...
Dizüstü sayarlarda bulunan bu küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor musunuz?
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Ne işe yaradığını kimse bilmiyor! Aslında...
Ne işe yaradığını kimse bilmiyor! Aslında...
Çoğu kişi bunun önemsiz bir ayrıntı olduğunu düşünüyor olabilir.
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