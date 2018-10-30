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6T açıklandı! İşte özellikleri ve fiyatı

firması yeni üst seviyesi akıllı telefon modeli 'yi resmen açıkladı. İşte telefonun fiyatı ve tüm özellikleri...

Giriş Tarihi: 30.10.2018 00:45 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 00:51
OnePlus 6T açıklandı! İşte özellikleri ve fiyatı
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OnePlus 6T açıklandı! İşte özellikleri ve fiyatı

6T artık resmi. Şirketin şu anki en önemli telefonu olarak olan etkileyici özellikler ile öne çıkıyor. Yeni telefon daha iyi bir ekran, daha iyi bir kamera, daha büyük bir batarya ve daha rafine bir tasarıma sahip:

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OnePlus 6T açıklandı! İşte özellikleri ve fiyatı

6.41 inç büyüklüğünde ekrana ve Snapdragon 845 işlemciye sahip olan 6T'nin özellikleri ve fiyatı ise şu şekilde;

OnePlus 6T açıklandı! İşte özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6,41 inç, Full Optik AMOLED ekran 19.5:9 en-boy Gorilla Glass 6 (2340x 1080 piksel)
İşlemci ve Grafik Birimi: Snapdragon 845 – Adreno 630

OnePlus 6T açıklandı! İşte özellikleri ve fiyatı

Arka Kamera: 20 MP+ 16 MP f/1.7
Ön Kamera: Sony IMX 371 sensor, 16MP, f/2.0 diyafram

OnePlus 6T açıklandı! İşte özellikleri ve fiyatı

RAM: 6 ve 8 GB LPDDR4X RAM

Depolama: 128/ 256 GB depolama kapasitesi UFS 2.1

OnePlus 6T açıklandı! İşte özellikleri ve fiyatı

İşletim Sistemi: OxgenOS tabanlı Android 9.0 Pie
Batarya: 3700mAh + Hızlı Şarj

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