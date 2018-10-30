OnePlus 6T açıklandı! İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus firması yeni üst seviyesi akıllı telefon modeli OnePlus 6T'yi resmen açıkladı. İşte telefonun fiyatı ve tüm özellikleri... OnePlus 6T artık resmi. Şirketin şu anki en önemli telefonu olarak olan OnePlus 6T etkileyici özellikler ile öne çıkıyor. Yeni telefon daha iyi bir ekran, daha iyi bir kamera, daha büyük bir batarya ve daha rafine bir tasarıma sahip: 6.41 inç büyüklüğünde ekrana ve Snapdragon 845 işlemciye sahip olan OnePlus 6T'nin özellikleri ve fiyatı ise şu şekilde; Ekran: 6,41 inç, Full Optik AMOLED ekran 19.5:9 en-boy Gorilla Glass 6 (2340x 1080 piksel) İşlemci ve Grafik Birimi: Snapdragon 845 – Adreno 630 Arka Kamera: 20 MP+ 16 MP f/1.7 Ön Kamera: Sony IMX 371 sensor, 16MP, f/2.0 diyafram RAM: 6 ve 8 GB LPDDR4X RAM Depolama: 128/ 256 GB depolama kapasitesi UFS 2.1 İşletim Sistemi: OxgenOS tabanlı Android 9.0 Pie Batarya: 3700mAh + Hızlı Şarj