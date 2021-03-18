Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatları nedir?

SAMSUNG GALAXY A72'NİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Galaxy A72'nin özellikleri ise Galaxy A52'ye benziyor. Telefon 6,7 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, 90 Hz'lik bir ekrana sahip. Galaxy A72, gücünü ise Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin yanında 6 GB/8GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Arka tarafında 64 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 8 MP telefoto kamera + 5 MP makro kamera yer alan telefon, ön tarafındaki çentikte ise 32 MP'lik bir kameraya yer veriyor. Son olarak Galaxy A72'nin 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir pil ile geldiğini belirtelim.