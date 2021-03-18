Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatları nedir?

Samsung Galaxy A serisine, serinin ilk yılından beri dikkat çeken modeller ekliyor. Geçtiğimiz günlerde ise bu aileye Galaxy A52 ve Galaxy A72 adını taşıyan yeni modellerin ekleneceği iddia edilmişti. Galaxy ekosistemine entegre olacak bu akıllı telefonların, birbirinden farklı özelliklere sahip olacağı söyleniyordu. Ancak en önemlisi, yapılan bazı sızıntılarda, akıllı telefonların kamera kurulumunun Galaxy S21 Ultra gibi bir tasarım ile geleceği görülmüştü. Bu gibi iddiaların ardından Samsung bugün 2021'in ilk Galaxy Unpacked etkinliğini düzenledi ve etkinlik ile birlikte Galaxy A52 ve Galaxy A72'yi görücüye çıkarttı.