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hakkında her şey (10. yıla özel telefon)

, Galaxy ailesinin 10. yılına özel bir akıllı telefon hazırlıyor. O model ise olacak. İşte Galaxy S10'un şimdiden bilinen tüm özellikleri...

Giriş Tarihi: 27.06.2018 01:30 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 01:31
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hakkında her şey (10. yıla özel telefon)
Samsung Galaxy S10 hakkında her şey (10. yıla özel telefon)
Galaxy S serisi akıllı telefonların 10. yıl dönümüne özel olarak lanse edilmesi beklenen ile ilgili çok sayıda söylenti var.
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hakkında her şey (10. yıla özel telefon)
Samsung Galaxy S10 hakkında her şey (10. yıla özel telefon)
Bu iddialardan en çok dikkat çekeni ise cihazda yer alacak kameraların sayısı. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, üç kameralı yolda.
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hakkında her şey (10. yıla özel telefon)
Samsung Galaxy S10 hakkında her şey (10. yıla özel telefon)
Güney Kore kaynaklı yeni bir rapor akıllı telefonun üçlü kamera sistemi ile çıkabilme olasılığını güçlendiriyor.
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hakkında her şey (10. yıla özel telefon)
Samsung Galaxy S10 hakkında her şey (10. yıla özel telefon)
Ekrana gömülü parmak izi sensörü ve üçlü kameraya sahip olacağı ileri sürülen cihazın Ocak 2019'da tanıtılacağına dair haberler de oldukça popüler.
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hakkında her şey (10. yıla özel telefon)
Samsung Galaxy S10 hakkında her şey (10. yıla özel telefon)
Daha önceki sızıntılar, 'un “Beyond” kod adı altında geliştirildiğini ortaya koymuştu.
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hakkında her şey (10. yıla özel telefon)
Samsung Galaxy S10 hakkında her şey (10. yıla özel telefon)
Yayınlanan yeni rapor ise Beyond 0, Beyond 1 ve Beyond 2 olmak üzere üç farklı varyantının olacağını gösteriyor. Beyond 0, 5.8 inç ekrana sahip giriş seviyesi model olacak. Beyond 1'in ise aynı boyutta ancak kavisli bir ekran ile gelmesi bekleniyor.
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hakkında her şey (10. yıla özel telefon)
Samsung Galaxy S10 hakkında her şey (10. yıla özel telefon)

NTV'ye göre, Beyond 2 varyantı ise 6.2 inçlik kavisli ekranı ile Galaxy S9 modelinin halefi olacak. Büyük olasılıkla Beyond 2, üç arka kameraya sahip varyant olarak sunulacak.

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