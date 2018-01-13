Teknoloji şirketlerinin ilk logoları!

Günümüzde milyar dolar piyasa değerlerine sahip olan ve logolarına her yerde rastladığımız teknoloji firmalarının bu logolarının ilk hallerini görmüş müydünüz? Bu teknoloji firmaları son 20-30 yılda yaptıkları çalışmalarla günümüze ciddi anlamda yön verdiler. Her yerde gördüğümüz teknoloji şirketlerinin ünlü logoların ilk halleri ise sizi bir hayli şaşırtacak cinsten. Günümüzün popüler teknoloji firmalarının ikonik hale gelmiş logoları bulunuyor. Peki bu logoların ilk baştan beri aynı kaldığını mı düşünüyorsunuz? Eğer öyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu teknoloji firmaları ilk kurulduklarında gerçekten şimdikiyle neredeyse hiç alakası olmayan logolara sahiplermiş. Bunu şu an baktığınız Apple logosundan rahatlıkla anlayabilirsiniz. İşte teknoloji şirketlerinin şimdi ikonik hale gelmiş logolarının ilk halleri; Microsoft IBM Canon Motorola