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şirketlerinin ilk ları!

Günümüzde milyar dolar piyasa değerlerine sahip olan ve larına her yerde rastladığımız firmalarının bu logolarının ilk hallerini görmüş müydünüz?

Emre Çetinkaya Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 13.01.2018 22:51 Güncelleme Tarihi: 01.09.2018 23:16
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şirketlerinin ilk ları!
Teknoloji şirketlerinin ilk logoları!

Bu firmaları son 20-30 yılda yaptıkları çalışmalarla günümüze ciddi anlamda yön verdiler. Her yerde gördüğümüz teknoloji şirketlerinin ünlü ların ilk halleri ise sizi bir hayli şaşırtacak cinsten.

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şirketlerinin ilk ları!
Teknoloji şirketlerinin ilk logoları!
Günümüzün popüler firmalarının ikonik hale gelmiş ları bulunuyor. Peki bu logoların ilk baştan beri aynı kaldığını mı düşünüyorsunuz?
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şirketlerinin ilk ları!
Teknoloji şirketlerinin ilk logoları!

Eğer öyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu firmaları ilk kurulduklarında gerçekten şimdikiyle neredeyse hiç alakası olmayan lara sahiplermiş. Bunu şu an baktığınız Apple logosundan rahatlıkla anlayabilirsiniz.

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şirketlerinin ilk ları!
Teknoloji şirketlerinin ilk logoları!

İşte şirketlerinin şimdi ikonik hale gelmiş larının ilk halleri;

Microsoft

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şirketlerinin ilk ları!
Teknoloji şirketlerinin ilk logoları!
IBM
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şirketlerinin ilk ları!
Teknoloji şirketlerinin ilk logoları!
Canon
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şirketlerinin ilk ları!
Teknoloji şirketlerinin ilk logoları!
Motorola
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