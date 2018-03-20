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Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!

Giriş Tarihi: 20.03.2018 21:22
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Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!
Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!

Belki sık sık, belki ara sıra uçaklarla uzun yolculuklar yapıyoruz. Peki ama uçakların büyük sırlarından haberiniz var mı? İşte uçaklarla ilgili çok az insanın bildiği ve öğrenildiğinde 'yok artık' dedirten o gerçekler...

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Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!
Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!

Havadayken pek hissetmiyoruz; ancak uçağa kötü hava koşullarında sık sık şimşek çarpar.

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Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!
Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!

İki uçuş sırasında asla aynı yemeği yemez. Biri zehirlenirse diğerinin sağlığı açısından risk almamak için bu uygulamaya gidiliyor. Sözgelimi bir pilot tavuk yediğinde diğeri köfte yer.

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Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!
Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!

Tuvaletlerin kilitleri dışarıdan açılabilir.

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Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!
Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!

Uçakta her yolculuk bir ya da iki saat sürmüyor. Çok daha uzun süreli yolculuklarda lar uçuş esnasında uyuyakalabiliyor.

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Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!
Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!

Kimse bu gördüklerinizi yıkamıyor. Tek kullanımlık!

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Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!
Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!

Hostesler yemek servisi için geceyi beklemeyi tercih edebilir. Böylece hem daha fazla insanın uyuduğu saatlere gelinir ve bu sayede iş yükü daha azdır.

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