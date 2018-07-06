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Ucuz X yolda (Yeni iPhone'lar hakkında her şey)

Eylül ayı yaklaşıyor ve yeni tanıtılacak olan modelleriyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte son olarak ortaya çıkan yeni iPhone sızıntıları...

Giriş Tarihi: 06.07.2018 12:41 Güncelleme Tarihi: 06.07.2018 12:53
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Ucuz X yolda (Yeni iPhone'lar hakkında her şey)
Ucuz iPhone X yolda (Yeni iPhone'lar hakkında her şey)
'ın yeni X modeline dair yeni bir sızıntı daha gerçekleşti. Teknoloji devinin iPhone X ile ilgili aldığı radikal kararı sızdıran teknoloji uzmanları yeni modelde mavi ve turuncu renk seçeneğine de yer verileceğini belirtti.
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Ucuz X yolda (Yeni iPhone'lar hakkında her şey)
Ucuz iPhone X yolda (Yeni iPhone'lar hakkında her şey)

YENİ iPHONE MODELLERİ SIZDI

'ın Eylül ayında yapması beklenen yeni model tanıtımı öncesi bir yeni 'lara ait olduğu iddia edilen bir görüntü 9to5Mac sitesinde yayınlanmıştı.

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Ucuz X yolda (Yeni iPhone'lar hakkında her şey)
Ucuz iPhone X yolda (Yeni iPhone'lar hakkında her şey)

3 YENİ iPHONE MODELİ

Görüntülere göre, bu yıl 2 yerine 3 farklı yeni modeli tanıtacak.

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Ucuz X yolda (Yeni iPhone'lar hakkında her şey)
Ucuz iPhone X yolda (Yeni iPhone'lar hakkında her şey)

UCUZ iPHONE X

En sağda yer alan yeni X'in geçtiğimiz yıl tanıtılan modelle aynı ebatta olduğu görülürken, ortada yer alan 6.1 inçlik, tek kameralı modelin ise 'ucuz iPhone X' olarak tanıtılması bekleniyor.

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Ucuz X yolda (Yeni iPhone'lar hakkında her şey)
Ucuz iPhone X yolda (Yeni iPhone'lar hakkında her şey)

iPHONE X PLUS

X Plus'ta ise 6.5 inçlik çerçevesiz ekranla kullanıcılara daha büyük bir ekran vaat ediliyor.

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Ucuz X yolda (Yeni iPhone'lar hakkında her şey)
Ucuz iPhone X yolda (Yeni iPhone'lar hakkında her şey)
Görüntülerle ilgili 'dan herhangi bir açıklama gelmezken, tanıtım tarihi yaklaştıkça bu tarz sızıntı ve iddia videolarının artması bekleniyor.
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Ucuz X yolda (Yeni iPhone'lar hakkında her şey)
Ucuz iPhone X yolda (Yeni iPhone'lar hakkında her şey)
ABD basını da geçtiğimiz günlerde şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, , 3 arka kameraya ev sahipliği yapacak yeni bir X modeli üzerinde yoğun mesai harcadığını duyurmuştu.
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