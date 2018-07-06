Ucuz iPhone X yolda (Yeni iPhone'lar hakkında her şey)

Eylül ayı yaklaşıyor ve yeni tanıtılacak olan iPhone modelleriyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte son olarak ortaya çıkan yeni iPhone sızıntıları... Apple'ın yeni iPhone X modeline dair yeni bir sızıntı daha gerçekleşti. Teknoloji devinin iPhone X ile ilgili aldığı radikal kararı sızdıran teknoloji uzmanları yeni modelde mavi ve turuncu renk seçeneğine de yer verileceğini belirtti. YENİ iPHONE MODELLERİ SIZDI Apple'ın Eylül ayında yapması beklenen yeni model tanıtımı öncesi bir yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen bir görüntü 9to5Mac sitesinde yayınlanmıştı. 3 YENİ iPHONE MODELİ Görüntülere göre, Apple bu yıl 2 yerine 3 farklı yeni iPhone modeli tanıtacak. UCUZ iPHONE X En sağda yer alan yeni iPhone X'in geçtiğimiz yıl tanıtılan modelle aynı ebatta olduğu görülürken, ortada yer alan 6.1 inçlik, tek kameralı modelin ise 'ucuz iPhone X' olarak tanıtılması bekleniyor. iPHONE X PLUS iPhone X Plus'ta ise 6.5 inçlik çerçevesiz ekranla kullanıcılara daha büyük bir ekran vaat ediliyor. Görüntülerle ilgili Apple'dan herhangi bir açıklama gelmezken, tanıtım tarihi yaklaştıkça bu tarz sızıntı ve iddia videolarının artması bekleniyor. ABD basını da geçtiğimiz günlerde şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Apple, 3 arka kameraya ev sahipliği yapacak yeni bir iPhone X modeli üzerinde yoğun mesai harcadığını duyurmuştu.