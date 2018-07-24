Uzay akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı

PROGRAMA 35 ÜLKEDEN 220'DEN FAZLA ÖĞRETMEN KATILDI



Yarının bilim insanlarının daha iyi koşullarda çalışmalarını yürütmesini hedefleyen, bu amaçla öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yatırım yapan HESA, 2004 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin 2013 yılında dâhil olduğu programa şimdiye kadar tam 46 Türk öğretmen katılım gösterdi.