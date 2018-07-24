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akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı

SİBER endüstri şirketi Honeywell'in düzenlediği Uzay Akademisi Programı'na ülkemizden de 8 öğretmen katıldı.

Giriş Tarihi: 24.07.2018 18:21 Güncelleme Tarihi: 24.07.2018 18:23
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akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
Uzay akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
Bağlantılı endüstriyel teknolojilerin global sağlayıcısı Honeywell’in (NYSE: HON) kurumsal vatandaşlık girişimi Honeywell Hometown Solutions çatısı altında, ABD & Roket Merkezi (USSRC) ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında düzenlenen Uzay Akademisi Programı – HESA (Honeywell Educators at Space Academy) bu yıl da yüzlerce öğretmeni ağırladı.
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akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
Uzay akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimini teşvik etmek, ortaöğretim fen ve matematik öğretmenlerine ilham vermek hedefiyle düzenlenen HESA Programı, ABD Alabama, Huntsville'de yer alan ABD ve Roket Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
Uzay akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı

PROGRAMA 35 ÜLKEDEN 220'DEN FAZLA ÖĞRETMEN KATILDI

Yarının bilim insanlarının daha iyi koşullarda çalışmalarını yürütmesini hedefleyen, bu amaçla öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yatırım yapan HESA, 2004 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin 2013 yılında dâhil olduğu programa şimdiye kadar tam 46 Türk öğretmen katılım gösterdi.

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akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
Uzay akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
Haziran ayında iki ayrı grup için düzenlenen beşer günlük Honeywell Akademisi Programı’na 35 ülkeden 220’den fazla öğretmen katıldı. Türkiye’den de Ankara, Çankırı, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Van’dan seçilen 8 eğitimci kampta yer aldı.
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akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
Uzay akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
Programa başvuru yapan, fen ve matematik öğretmenleri arasından belirlenen eğitimciler; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında düzenlenen sınıf ve laboratuvar eğitimlerine katıldı. Sınıf, keşif odaklı laboratuvar ve uygulama çalışmalarının da yer aldığı 45 saatlik Akademisi Programı kapsamında öğretmenler ayrıca bilim, uzay araştırmaları ve liderlik becerileri odaklı eğitimler de aldı.
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akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
Uzay akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
Katılımcılar, yüksek performanslı jet simülasyonu, kodlama ve kodlama zorlukları, suda sağ kalma eğitimi, senaryo tabanlı görevleri, interaktif uçuş dinamiği gibi fen ve matematik derslerini destekleyecek astronot eğitimlerden geçti.
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akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
Uzay akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
Program kapsamında öğretmenler ayrıca bilgisayar programcılığı ve edindikleri bilgileri derslerine nasıl yansıtacakları konusunda da bilgi aldı.
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