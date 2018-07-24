Uzay akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
SİBER endüstri şirketi Honeywell'in düzenlediği Uzay Akademisi Programı'na ülkemizden de 8 öğretmen katıldı.
Giriş Tarihi: 24.07.2018
18:21
Güncelleme Tarihi: 24.07.2018
18:23
Uzay
akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
Uzay
akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
Uzay
akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
Uzay
akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
Uzay
akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
Uzay
akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı
Uzay
akademisine 8 Türk öğretmen de katıldı