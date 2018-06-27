Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşı olmak isteyenler IQ testine girecek
Uzayda Asgardia isimli bir ülke kurmayı hedefleyen proje için vatandaşlık başvuruları bir süredir internet üzerinden yapılabiliyor. Ancak gelen son bilgilere göre, vatandaşlık alabilmek için IQ testi zorunluluğu getirilmesi gündemde.
Giriş Tarihi: 27.06.2018 17:12 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 17:19
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Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşı olmak isteyenler IQ testine girecek
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Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşı olmak isteyenler IQ testine girecek