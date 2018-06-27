Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşı olmak isteyenler IQ testine girecek

Tören kapsamında Asgardia ile ilgili pek çok merak edilen soru da cevap buldu. 200 binden fazla üyesi bulunan ve Birleşmiş Milletler'e üye olmayı da hedefleyen Asgardia'nın vatandaşlık vereceği kişileri seçmek için IQ testine başvurmayı düşündüğü belirtildi.