Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Asgardia'nın vatandaşı olmak isteyenler testine girecek

Uzayda Asgardia isimli bir ülke kurmayı hedefleyen proje için vatandaşlık başvuruları bir süredir internet üzerinden yapılabiliyor. Ancak gelen son bilgilere göre, vatandaşlık alabilmek için testi zorunluluğu getirilmesi gündemde.

Giriş Tarihi: 27.06.2018 17:12 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 17:19
  • 1
  • 17
Asgardia'nın vatandaşı olmak isteyenler testine girecek
Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşı olmak isteyenler IQ testine girecek

'İlk ' olma hedefiyle yola çıkan Asgardia, örgütlenmesini tamamladı ve devlet başkanını seçti.

  • 2
  • 17
Asgardia'nın vatandaşı olmak isteyenler testine girecek
Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşı olmak isteyenler IQ testine girecek

Aynı zamanda oluşumun 'gurusu' konumundaki Azeri iş insanı Igor Ashurbeyli'nin devlet başkanı seçildiği tören, önceki gün Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 17
Asgardia'nın vatandaşı olmak isteyenler testine girecek
Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşı olmak isteyenler IQ testine girecek

Tören kapsamında Asgardia ile ilgili pek çok merak edilen soru da cevap buldu. 200 binden fazla üyesi bulunan ve Birleşmiş Milletler'e üye olmayı da hedefleyen Asgardia'nın vatandaşlık vereceği kişileri seçmek için testine başvurmayı düşündüğü belirtildi.

  • 4
  • 17
Asgardia'nın vatandaşı olmak isteyenler testine girecek
Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşı olmak isteyenler IQ testine girecek

Zira projenin mimarları 'insanlığın en büyük adımı' olarak tarif ettikleri Asgardia için gezegenimizin en yetenekli, yaratıcı ve bilgili bireylerinin bulunması gerektiğinin altını çiziyor.

  • 5
  • 17
Asgardia'nın vatandaşı olmak isteyenler testine girecek
Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşı olmak isteyenler IQ testine girecek

ASGARDIA'YA EN ÇOK BAŞVURAN ÜLKELER

2016'da kurulan Asgardia, kısa sürede binlerce kişinin dikkatini çekti.

'ne' vatandaşlık başvurusu yapanlar arasında ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri ise Türkiye.

  • 6
  • 17
Asgardia'nın vatandaşı olmak isteyenler testine girecek
Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşı olmak isteyenler IQ testine girecek

Asgardia'nın resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, en çok başvuru 31 bin 853 ile Çin'den yapıldı.

  • 7
  • 17
Asgardia'nın vatandaşı olmak isteyenler testine girecek
Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşı olmak isteyenler IQ testine girecek

Çin'i 29 bin 82 başvuru ile Türkiye takip etti.

BİZE ULAŞIN