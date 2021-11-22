Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri WhatsApp geri adım attı! Avrupa'daki kullanıcılar için gizlilik politikası değişiyor
Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 11:51

WhatsApp geri adım attı! Avrupa'daki kullanıcılar için gizlilik politikası değişiyor

WhatsApp bu sene yeniliklerinden daha çok skandallarla gündeme geldi. Şirket, gizlilik sözleşmesinde değişiklik yaptığını açıklamış ve bazı verilerin Facebook'la paylaşılacağını belirtmişti. Bu durum resmen sanal bir göçe neden olmuş ve birçok kullanıcı alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçmişti. Şimdi WhatsApp gizlilik politikasında yeni bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Bu sene başında WhatsApp, İrlanda'da büyük bir veri koruma cezası almıştı. Bunun sonucunda şirket tarafından Avrupa'daki WhatsApp kullanıcıları için gizlilik ayarlarına yeni bir ince ayar getirileceği açıklandı. İşte detaylar...

WhatsApp geri adım attı! Avrupa’daki kullanıcılar için gizlilik politikası değişiyor

İrlanda Veri Koruma Gözlemcisi, WhatsApp'a 225 milyon euro para cezası verdi ve politikalarını değiştirmesini istedi. WhatsApp para cezasına itiraz ediyor, ancak Avrupa ve İngiltere'deki politika belgelerinde değişiklik yapıyor. Ancak, gerçek hizmetiyle ilgili hiçbir şeyin değişmediği konusunda ısrar ediyor.

WhatsApp geri adım attı! Avrupa’daki kullanıcılar için gizlilik politikası değişiyor

Bunun yerine, ince ayarlar "mevcut uygulamalarımıza ek ayrıntı eklemek" için tasarlandı ve yalnızca gizlilik politikasının Avrupa versiyonunda görünecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
WhatsApp geri adım attı! Avrupa’daki kullanıcılar için gizlilik politikası değişiyor

Değişikliği duyuran şirket, "Süreçlerimizde veya kullanıcılarla yapılan sözleşmeye dayalı sözleşmelerde herhangi bir değişiklik yok ve kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için herhangi bir şeyi kabul etmesi veya herhangi bir işlem yapması gerekmeyecek" dedi.

WhatsApp geri adım attı! Avrupa’daki kullanıcılar için gizlilik politikası değişiyor

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ TARTIŞMALARINDA NELER YAŞANDI?

WhatsApp 4 Ocak 2021'de gizlilik ilkelerinde yapılan değişikliği ve yeni kullanım koşullarını açıkladı. 8 Şubat 2021'e kadar kullanıcılar sözleşmeyi onaylamazsa, kullanıcıların WhatsApp'ı kullanamayacakları duyuruldu.

WhatsApp geri adım attı! Avrupa’daki kullanıcılar için gizlilik politikası değişiyor

Yayınlanan ilkeleri kullanıcının kabul etmesi halinde Facebook şirketleriyle hesap, durum, bağlantı, cihaz, otomatik olarak toplanan kullanım, kayıt ve konum gibi kullanıcı verilerinin paylaşılabileceği belirtildi.

SON DAKİKA