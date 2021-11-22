Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:50Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 11:51
WhatsApp geri adım attı! Avrupa'daki kullanıcılar için gizlilik politikası değişiyor
WhatsApp bu sene yeniliklerinden daha çok skandallarla gündeme geldi. Şirket, gizlilik sözleşmesinde değişiklik yaptığını açıklamış ve bazı verilerin Facebook'la paylaşılacağını belirtmişti. Bu durum resmen sanal bir göçe neden olmuş ve birçok kullanıcı alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçmişti. Şimdi WhatsApp gizlilik politikasında yeni bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Bu sene başında WhatsApp, İrlanda'da büyük bir veri koruma cezası almıştı. Bunun sonucunda şirket tarafından Avrupa'daki WhatsApp kullanıcıları için gizlilik ayarlarına yeni bir ince ayar getirileceği açıklandı. İşte detaylar...