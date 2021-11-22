WhatsApp geri adım attı! Avrupa’daki kullanıcılar için gizlilik politikası değişiyor

Değişikliği duyuran şirket, "Süreçlerimizde veya kullanıcılarla yapılan sözleşmeye dayalı sözleşmelerde herhangi bir değişiklik yok ve kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için herhangi bir şeyi kabul etmesi veya herhangi bir işlem yapması gerekmeyecek" dedi.