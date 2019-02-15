WhatsApp grupları için davetiye sistemi olacak! İşte WhatsApp'ın yeni özelliği hakkındaki detaylar...

Bu ayarları kullanarak kimlerin sizi gruplara ekleyebileceğine rahatlıkla karar verebileceksiniz. Burada seçebileceğiniz 3 seçenek bulunuyor:

Herkes: Bu seçeneği seçtiğinizde tıpkı şimdi olduğu gibi, herkes tarafından WhatsApp'taki herhangi bir gruba eklenebileceksiniz.

Kişilerim: Yalnızca telefon rehberinizde kayıtlı kişiler sizi WhatsApp gruplarına ekleyebilecek. Diğer kişiler ise sizi ekleyebilmek için davetiye göndermek zorunda kalacak.

Hiç Kimse: Hiç kimse sizi WhatsApp gruplarına ekleyemeyecek. Bunun için herkes size bir davetiye göndermek zorunda kalacak.