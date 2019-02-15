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  • WhatsApp grupları için davetiye sistemi olacak! İşte WhatsApp'ın yeni özelliği hakkındaki detaylar...

grupları için davetiye sistemi olacak! İşte 'ın yeni özelliği hakkındaki detaylar...

her geçen gün büyümeye ve yeni yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor. Bununla birlikte ekibi kullanıcılardan gelen geri dönüşleri de değerlendiriyor ve uygulama da değişiklikler yapıyor. Kullanıcıların eksik bulduğu yönlere odaklanıyor. Son gelişmelere göre WhatsApp grupları için davetiye sistemi üstünde bir takım çalışmalar var. İşte popüler uygulamanın yeni sistemi hakkındaki ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 15.02.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 10:54
WhatsApp grupları için davetiye sistemi olacak! İşte WhatsApp'ın yeni özelliği hakkındaki detaylar...

'taki grup sohbeti özelliğini hemen hemen herkes kullanıyor. Bu özellik sayesinde onlarca kullanıcı birbirleriyle aynı anda sohbet edebiliyor, ancak gruptaki herhangi bir kullanıcı, grubun hiç tanımadığı kişileri kolaylıkla gruba ekleyebiliyor. Bu da istenmediğiniz birçok gruba eklenmenize neden oluyor.

WhatsApp grupları için davetiye sistemi olacak! İşte WhatsApp'ın yeni özelliği hakkındaki detaylar...

Şirket, bu eksikliğin farkında olduğunu gösterdi. Gruplardaki rastgele kişi eklemenin önüne geçmek isteyen , grup davetiye sistemi üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kimler tarafından gruplarına eklenebileceklerini kontrol edebilecekler.

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WhatsApp grupları için davetiye sistemi olacak! İşte WhatsApp'ın yeni özelliği hakkındaki detaylar...

Grup davetiye özelliği henüz test aşamasında olduğundan iu an kimse tarafından kullanılamıyor. Ancak şirket, bu özelliği herkese açtığında Ayarlar>Hesap>Gizlilik>Gruplar sekmesine giderek aşağıdaki ekrana ulaşacaksınız.

WhatsApp grupları için davetiye sistemi olacak! İşte WhatsApp'ın yeni özelliği hakkındaki detaylar...

Bu ayarları kullanarak kimlerin sizi gruplara ekleyebileceğine rahatlıkla karar verebileceksiniz. Burada seçebileceğiniz 3 seçenek bulunuyor:

Herkes: Bu seçeneği seçtiğinizde tıpkı şimdi olduğu gibi, herkes tarafından 'taki herhangi bir gruba eklenebileceksiniz.

Kişilerim: Yalnızca telefon rehberinizde kayıtlı kişiler sizi gruplarına ekleyebilecek. Diğer kişiler ise sizi ekleyebilmek için davetiye göndermek zorunda kalacak.

Hiç Kimse: Hiç kimse sizi WhatsApp gruplarına ekleyemeyecek. Bunun için herkes size bir davetiye göndermek zorunda kalacak.

WhatsApp grupları için davetiye sistemi olacak! İşte WhatsApp'ın yeni özelliği hakkındaki detaylar...

Kullanıcılar, sizi herhangi bir gruba ekleyemediklerinde size davetiye göndermek zorunda kalacak. Grup davetiyelerini kabul etmeniz için ise 72 saat süreniz olacak. Şu anda test aşamasında olan davetiye özelliği ilerde iOS ve uygulamarına gelecek. (Ensonhaber)

WhatsApp grupları için davetiye sistemi olacak! İşte WhatsApp'ın yeni özelliği hakkındaki detaylar...

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