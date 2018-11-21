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  • Whatsapp'ın bu özelliğini bilmeyen kalmasın: 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...

'ın bu özelliğini kalmasın: '' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...

Giriş Tarihi: 21.11.2018 18:37 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 18:45
Whatsapp'ın bu özelliğini bilmeyen kalmasın: 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...

Telefonunuzda uzun süredir gizlice duran bu özelliğin ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Whatsapp'ın bu özelliğini bilmeyen kalmasın: 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...

'ta yazışırken Space yani tuşuna uzun süre basılı tutmayı hiç denediniz mi? Çok işinize yarayacak bir özellik içinde gizli!

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Whatsapp'ın bu özelliğini bilmeyen kalmasın: 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...

Önce veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.

Whatsapp'ın bu özelliğini bilmeyen kalmasın: 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...

Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!

Whatsapp'ın bu özelliğini bilmeyen kalmasın: 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...

Kullandığınız telefonun şarjı son günlerde çabucak bitiyorsa bu ayarı kapatmakla işe başlayın!

Whatsapp'ın bu özelliğini bilmeyen kalmasın: 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...

Önce Ayarlar'a girin.

Whatsapp'ın bu özelliğini bilmeyen kalmasın: 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...

Ayarlar'a girikten sonra iTunes & App Store ayarına girin.

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