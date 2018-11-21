Whatsapp'ın bu özelliğini bilmeyen kalmasın: 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...

Telefonunuzda uzun süredir gizlice duran bu özelliğin ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız! Whatsapp'ta yazışırken Space yani Boşluk tuşuna uzun süre basılı tutmayı hiç denediniz mi? Çok işinize yarayacak bir özellik içinde gizli! Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun. Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz! Kullandığınız telefonun şarjı son günlerde çabucak bitiyorsa bu ayarı kapatmakla işe başlayın! Önce Ayarlar'a girin. Ayarlar'a girikten sonra iTunes & App Store ayarına girin.