WhatsApp'ta devrim olacak! Popüler uygulamanın yeni özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ta kimlik doğrulama adına yeni bir özellik daha devreye giriyor. Parmak izini veren kullanıcılar artık WhatsApp'a girmek için parmak izini kullanmak durumunda kalacak. Bu aslında zorunluluktan öte kullanıcıların güvenliğinde yapılan çok önemli bir iyileştirme. Henüz beta sürümde bulunan bu özelliği kullanabilmek için Ayarlar > Hesap > Gizlilik yolunu takip etmek gerekiyor.