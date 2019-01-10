WhatsApp'ta devrim olacak! Popüler uygulamanın yeni özelliği ortaya çıktı
WhatsApp'ta devrim olacak! Popüler uygulamanın yeni özelliği ortaya çıktı
Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın iOS sürümü güncellenmiş ve üç yeni özellik iPhone kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. Tabii ki geliştirici ekip hızını kesmiş değil. Şimdi WhatsApp için yeni bir özellik test ediliyor. Gelen son haberlere göre anlık mesaklaşma uygulamasına parmak izi olmadan giriş yapılmayacak. İşte konuyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 10.01.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 10:04