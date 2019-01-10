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'ta devrim olacak! Popüler uygulamanın yeni özelliği ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde 'ın sürümü güncellenmiş ve üç iPhone kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. Tabii ki geliştirici ekip hızını kesmiş değil. Şimdi WhatsApp için yeni bir özellik test ediliyor. Gelen son haberlere göre anlık mesaklaşma uygulamasına parmak izi olmadan giriş yapılmayacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 10.01.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 10:04
WhatsApp'ta devrim olacak! Popüler uygulamanın yeni özelliği ortaya çıktı

'ta yeni bir özellik gelmek üzere. Ancak bu kez kullanıcıların güvenliğini ön planda tutan , parmak izi olmadan uygulamaya giriş iznini kimseye vermeyecek. Böylece kullanıcıların güvenliğini bir üst seviyeye taşımış olacak.

WhatsApp'ta devrim olacak! Popüler uygulamanın yeni özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ta kimlik doğrulama adına yeni bir özellik daha devreye giriyor. Parmak izini veren kullanıcılar artık WhatsApp'a girmek için parmak izini kullanmak durumunda kalacak. Bu aslında zorunluluktan öte kullanıcıların güvenliğinde yapılan çok önemli bir iyileştirme. Henüz beta sürümde bulunan bu özelliği kullanabilmek için Ayarlar > Hesap > Gizlilik yolunu takip etmek gerekiyor.

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WhatsApp'ta devrim olacak! Popüler uygulamanın yeni özelliği ortaya çıktı

Parmak izinini verdiğinizde 'ta hemen her ayarınıza ulaşabileceksiniz. WhatsApp'ı her açtığınızda parmak iziniz istenecek; vermediğiniz taktirde açılmayacak, konuşma kayıtlarını göremeyeceksiniz, yazışamayacaksınız.

WhatsApp'ta devrim olacak! Popüler uygulamanın yeni özelliği ortaya çıktı

Test aşamasına gelen özelliğin çok yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. (Hürriyet)

WhatsApp'ta devrim olacak! Popüler uygulamanın yeni özelliği ortaya çıktı

WHATAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ

Peki 'ın bütün özelliklerine hakim misiniz?

İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

WhatsApp'ta devrim olacak! Popüler uygulamanın yeni özelliği ortaya çıktı

EMOJİ TARAMASI

'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

WhatsApp'ta devrim olacak! Popüler uygulamanın yeni özelliği ortaya çıktı

DAKİK HESAPLAMALAR

Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

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