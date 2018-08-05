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150 TL'lik telefonunu tanıttı:

Çinli firma , Qin adını verdiği yeni uygun fiyatlı telefonunu tanıttı. İşte 'in özellikleri ve diğer detayları.

Giriş Tarihi: 05.08.2018 13:10 Güncelleme Tarihi: 05.08.2018 13:12
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150 TL'lik telefonunu tanıttı:
Xiaomi 150 TL'lik telefonunu tanıttı: Xiaomi Qin
yeni bir cep telefonu modeli ile bir kez daha dikkatleri üzerine topladı. Kitlesel fonlama süreci ile ortaya çıkan modelleri yapay zeka yetenekleri ve 4G desteği sunarken sadece 30 dolar yani yaklaşık 150 TL fiyatı ile de öne çıkmayı başarıyor.
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150 TL'lik telefonunu tanıttı:
Xiaomi 150 TL'lik telefonunu tanıttı: Xiaomi Qin

XİAOMİ QİN ÖZELLİKLERİ

cep telefonları, Qin adlı ünlü bir Çin hanedanının adını taşıyor. 2.8 inç 240 x 320 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip telefonların fiziksel tuşları ile birlikte boyutları 132 x 53.8 x 8.5 milimetre. Ayrıca, micro SIM kartlar için çift giriş de sunulanlar arasında.

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150 TL'lik telefonunu tanıttı:
Xiaomi 150 TL'lik telefonunu tanıttı: Xiaomi Qin
1 daha sade bir model olarak karşımıza çıkıyor. MediaTek MT6260A çipset ile ARM7 işlemci, 8 MB RAM ve 16 MB depolama kapasitesi sağlanıyor. GPS veya LTE olmayan telefonda Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 mevcut. Nucleus adlı bir işletim sistemi kullanan cihazın 1,480 mAh batarya ile 15 gün kullanılabileceği ifade ediliyor.
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150 TL'lik telefonunu tanıttı:
Xiaomi 150 TL'lik telefonunu tanıttı: Xiaomi Qin
1s ise Spreadtrum SC9820 çipset kullanıyor. Çift Cortex-A53 çekirdeği 1.2 GHz saat hızında. 256 MB RAM ve 512 MB depolama ise diğer özelliklerden. Cihazın VoLTE, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 bağlantı desteği bulunuyor.
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150 TL'lik telefonunu tanıttı:
Xiaomi 150 TL'lik telefonunu tanıttı: Xiaomi Qin
Cihazın en dikkat çeken yeteneği ise 17 dilde gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor olması. Hatta yapay zeka, kendisine yöneltilen sorulara cevap verebiliyor ya da şiir okuyabiliyor.
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150 TL'lik telefonunu tanıttı:
Xiaomi 150 TL'lik telefonunu tanıttı: Xiaomi Qin
Her iki cep telefonu da USB-C üzerinden şarj oluyor ve hoparlörleri de alt tarafta. Cihazların ne önünde ne arkasında kamera ya da ses girişi de yok.
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150 TL'lik telefonunu tanıttı:
Xiaomi 150 TL'lik telefonunu tanıttı: Xiaomi Qin

Siyah ve beyaz renk seçenekleri sunulan cihazların satışına 15 Eylül tarihi itibariyle Çin'de başlanacak. (Shiftdelete.net)

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