Xiaomi 150 TL'lik telefonunu tanıttı: Xiaomi Qin

XİAOMİ QİN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi cep telefonları, Qin adlı ünlü bir Çin hanedanının adını taşıyor. 2.8 inç 240 x 320 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip telefonların fiziksel tuşları ile birlikte boyutları 132 x 53.8 x 8.5 milimetre. Ayrıca, micro SIM kartlar için çift giriş de sunulanlar arasında.