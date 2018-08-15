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Yeni çipli alacaklar bu habere dikkat!

Cumhuriyeti Kimlik Numarası, `nün uzun yıllar sürdürdüğü çalışmaları sonucu hayata geçirdiği ile her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verilmiştir...

Giriş Tarihi: 15.08.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 12:06
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Yeni çipli alacaklar bu habere dikkat!
Yeni çipli kimlik kartı alacaklar bu habere dikkat!

TC kimlik numarasının sırrı nedir? Yeni için gerekli belgeler ve şartlar nedir?

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Yeni çipli alacaklar bu habere dikkat!
Yeni çipli kimlik kartı alacaklar bu habere dikkat!

TC Kimlik Numarasını, tarafından Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır...

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Yeni çipli alacaklar bu habere dikkat!
Yeni çipli kimlik kartı alacaklar bu habere dikkat!

Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunmaktadır

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Yeni çipli alacaklar bu habere dikkat!
Yeni çipli kimlik kartı alacaklar bu habere dikkat!

İlk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı vermekte...

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Yeni çipli alacaklar bu habere dikkat!
Yeni çipli kimlik kartı alacaklar bu habere dikkat!

Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı...

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Yeni çipli alacaklar bu habere dikkat!
Yeni çipli kimlik kartı alacaklar bu habere dikkat!

1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı vermektedir.

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Yeni çipli alacaklar bu habere dikkat!
Yeni çipli kimlik kartı alacaklar bu habere dikkat!

İşte yeni özellikleri...

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