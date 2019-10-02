İstanbul’a yakın tatil yerleri...

Ağva

İstanbul'a yakın tatil köyleri İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Ağva beldesi her mevsim farklı bir güzellik sunuyor. Tarihte de pek çok uygarlığın geçiş yeri olan Ağva, Latince'de "iki dere arasında kurulmuş köy" anlamına geliyor. Karadeniz'e dökülen Göksu ve Yeşilçay derelerinin arasında yer alan Ağva'da tatil yapmak tüm isteklerinize karşılık verecektir.

Şile

İstanbul'a yakın tatil köyleri İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Şile'nin geçmişi cilalı taş devrine kadar dayanmaktadır. Çok sayıda mağaranın bulunduğu Şile, o dönem insanlara doğal korunaklı alanlar sağlamaktaydı. Tarih boyunca pek çok kez istilaya uğrayan Şile'de tarihin izlerini bugün hala görmeniz mümkün.