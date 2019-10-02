İstanbul’a yakın tatil yerleri...

Kilyos (Kumköy)
İstanbul'a yakın tatil köyleri Resmi adı Kumköy olan ancak halk arasında Kilyos olarak anılan bölge İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlıdır. Tarihinn eski çağlarından bu yana ilgi gören yerlerden biri olan Kilyos, küçük bir balıkçı köyü olarak rağbet görmüş ancak Roma İmparatorluğu döneminde gelişim göstermiştir. Yine denizcilikle uğraşanların Bizans döneminde de ilgisini çeken yerler arasında yer alan Kilyos'ta bir süre Cenevizliler de hakimiyet sürmüştür.
Kandıra
İstanbul'a yakın tatil köyleri Kocaeli'nin ilçesi olan Kandıra, kentin sanayisi gelişmeyen tek ilçesidir. Karadeniz'e açılan vadinin yamaçlarındaki düzlükte kurulan Kandıra, özellikle Karadeniz kıyısındaki sahil kasabaları ile ciddi bir turizm potansiyeline sahiptir. Kefken, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Cebeci, Seyrek, Sarısu, Pınarlı gibi sahil kasabaları özellikle yakın yerlerden gelen ziyaretçilerin tercihleri arasındadır.