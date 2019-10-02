Türkiye'nin en iyi haber sitesi

’a yakın tatil yerleri...

'a yakın tatil köyleri son dönemde daha fazla tercih ediliyor. Kısa süreli tatil isteyenlerin tercih ettiği İstanbul'a yakın tatil köyleri, her türlü beklentiyi karşılıyor. İşte İstanbul'a yakın birbirinden güzel tatil yerleri...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 12:21
İstanbul’a yakın tatil yerleri...

Ağva

'a yakın tatil köyleri İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Ağva beldesi her mevsim farklı bir güzellik sunuyor. Tarihte de pek çok uygarlığın geçiş yeri olan Ağva, Latince'de "iki dere arasında kurulmuş köy" anlamına geliyor. Karadeniz'e dökülen Göksu ve Yeşilçay derelerinin arasında yer alan Ağva'da tatil yapmak tüm isteklerinize karşılık verecektir.

Şile

İstanbul'a yakın tatil köyleri İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Şile'nin geçmişi cilalı taş devrine kadar dayanmaktadır. Çok sayıda mağaranın bulunduğu Şile, o dönem insanlara doğal korunaklı alanlar sağlamaktaydı. Tarih boyunca pek çok kez istilaya uğrayan Şile'de tarihin izlerini bugün hala görmeniz mümkün.

İstanbul’a yakın tatil yerleri...

Akçakoca

'a yakın tatil köyleri İstanbul'a yakın tatil köyleri arasında tercih edilebilecek lokasyonlardan biri de Akçakoca'dır. Düzce'nin ilçesi olan Akçakoca, Karadeniz sahil şeridinde yer almaktadır. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçe ciddi anlamda turist çekmektedir. Hem İstanbul'a hem de Ankara'ya yakın tatil yerleri arasında yer alan Akçakoca'ya Bursa ve Zonguldak'tan da yerli turist gelmektedir. Akçakoca yeşil doğasının yanı sıra temiz denizi ile de tatilcilerin tercih sebepleri arasında yer almaktadır.

Kıyıköy

İstanbul'a yakın tatil köyleri İstanbul'a yakın tatil köyleri arasında dikkat çeken yerlerden biri de Kıyıköy. Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı bir sahil kasabası olan Kıyıköy, tarihi yapıları ve doğal güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Etrafı ormanlarla çevrili olan Kıyıköy'den Pabuçdere ve Kazandere Karadeniz'e dökülür.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’a yakın tatil yerleri...

Kilyos (Kumköy)

'a yakın tatil köyleri Resmi adı Kumköy olan ancak halk arasında Kilyos olarak anılan bölge İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlıdır. Tarihinn eski çağlarından bu yana ilgi gören yerlerden biri olan Kilyos, küçük bir balıkçı köyü olarak rağbet görmüş ancak Roma İmparatorluğu döneminde gelişim göstermiştir. Yine denizcilikle uğraşanların Bizans döneminde de ilgisini çeken yerler arasında yer alan Kilyos'ta bir süre Cenevizliler de hakimiyet sürmüştür.

Kandıra

İstanbul'a yakın tatil köyleri Kocaeli'nin ilçesi olan Kandıra, kentin sanayisi gelişmeyen tek ilçesidir. Karadeniz'e açılan vadinin yamaçlarındaki düzlükte kurulan Kandıra, özellikle Karadeniz kıyısındaki sahil kasabaları ile ciddi bir turizm potansiyeline sahiptir. Kefken, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Cebeci, Seyrek, Sarısu, Pınarlı gibi sahil kasabaları özellikle yakın yerlerden gelen ziyaretçilerin tercihleri arasındadır.

İstanbul’a yakın tatil yerleri...

Kefken

'a yakın tatil köyleri Temiz denizi, yeşil doğasıyla huzuru arayanların tercih ettiği yerler arasında bulunan Kandıra'nın Kefken kasabası özellikle İstanbul'a yakınlığından dolayı İstanbulluların tercih ettiği yerlerin başında gelmektedir. Temiz sahili ve plajları, doğal oluşumları ile dikkat çeken Kefken'de en fazla ziyaretçi çeken bölge Pembe Kayalar'dır. Gündoğumu ve batımında eşsiz bir görüntü oluşturan Pembe Kayalar'ın yanı sıra Kefken Adası da görülmesi gereken yerler arasındadır.

Kerpe

İstanbul'a yakın tatil köyleri Kandıra'nın 7 km uzağında yer alan Kerpe, dalgasız ve berrak koyuyla büyüleyici bir güzelliktedir. Kerpe'yi yukardan görmek isterseniz Babadağı'na çıkarak buradan eşşiz manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Kumcağız Plajı'nda ise denize girebilirsiniz.

İstanbul’a yakın tatil yerleri...

Sarısu

'a yakın tatil köyleri Kandıra'nın dikkat çeken kasabalarından bir diğeri olan Sarısu, ormanlarla kaplı saklı bir cennet gibidir. İsmini Sarısu Deresinden alan belde özellikle kamp yapmak ve balık tutmak için son derecek idealdir.

Bağırganlı

İstanbul'a yakın tatil köyleri Kandıra'nın Bağırganlı Köyü de tatilciler tarafından ilgi gören yerler arasındadır. Koyların ve güzel kumsalların yer aldığı Bağırganlı huzur arayanların mutlaka uğraması gereken bir lokasyon olarak dikkat çekiyor.

İstanbul’a yakın tatil yerleri...

Riva

Riva'daki hangi tarihi yapı mutlaka görülmelidir? 'un Beykoz ilçesine bağlı olan Riva, Riva Deresinin Karadeniz'e döküldüğü yerde yer almaktadır. Yaz aylarında İstanbulluların denize girmek için tercih ettiği bölgeler arasında yer alan Riva'ya Beykoz'dan hareket eden 137 numaralı İETT otobüsüyle ulaşmak mümkündür

Garipçe

İstanbul'a yakın tatil köyleri Yine Sarıyer'e bağlı bir balıkçı köyü olan Garipçe, Garipçe Burnunda yer almaktadır. Hacıosman metro durağından kalkan 150 numaralı İETT otobüsleri ile ulaşılabilen Garipçe Köyü, İstanbul içindeki pek çok yer gibi genellikle tek günlük ziyaret edilen yerler arasındadır. Kahvaltı yapmak ve balık restoranlarında balık yemek için gidebileceğiniz Garipçe, gerçek bir köy havasındadır.

İstanbul’a yakın tatil yerleri...

Rumelikavağı

'a yakın tatil köyleri Sarıyer'in keyifli semtlerinden biri olan Rumelikavağı midyesi ve inciri ile meşhurdur. Sarıyer ile Rumelifeneri arasında yer alan Rumelikavağı'nda balık ve midye lokantalarının ziyaretçiler tarafından mutlaka deneyimlenmesi gerekir. Bu semt midyesinin yanı sıra güzel plajları da meşhurdur.

Anadolukavağı

İstanbul'a yakın tatil köyleri İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı turistik bir semt olan Anadolu kavağı'na 15A numaralı İETT otobüsleri ve Sarıyer'den Şehir Hatları motorlarıyla ulaşılabiliyor. Günü birlikçiler tarafından şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için tercih edilen Anadolukavağı, sahildeki güzel boğaz manzarası, yemyeşil tepeleri ile dikkat çekiyor. Buraya ziyaretinizde sessiz ve tertemiz deniz havasını içinize çekebilir, sahilde balık yiyebilir, çay içerek huzurun tadını çıkarabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN