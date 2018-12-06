Köln Merkez Camii'nin muhteşem mimarisi

Avrupa'nın en büyük camileri arasında yer alan Köln Merkez Camii, mimarisiyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin de destekleriyle Almanya'daki müslümanları temsil eden Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından yapıldı. Köln Merkez Camii, 2009 yılında inşaatına başlanmış, hem siyasi hem dini sebeplerden dolayı tartışmalı bir sürecin ardından 2017 yılında ibadete açılmış oldukça ihtişamlı bir yapı. apılmaya başlandığı 2009 yılında büyüklüğü ve müslümanları temsil etmesi nedeniyle Köln'de eylemlere neden olan cami, 2017 yılındaki açılışında da birçok Alman yetkilinin açılışa katılmamasıyla özellikle muhafazakar hıristiyan Almanlar tarafından protesto edildi. Köln'ün Türkler ile birlikte Yunan, İtalyan gibi farklı milletlerden göçmenlere ev sahipliği yapan kozmopolit bölgesi Ehrenfeld'e inşa edilen yapı, yaklaşık 20 milyon Euro'ya mal oldu ve yapımında 4000'e yakın işçi çalıştı. Yalnızca yükseklik açısından değil; kapasite olarak da en büyük camilerden biri olan Köln Merkez Camii, aynı anda 2000 üzeri kişiye ibadet imkanı sunuyor. 4,500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen cami, bir kubbe ve iki minareden oluşuyor. Kubbenin yüksekliği 35 metreyken minarelerin uzunluğu da 55 metre.