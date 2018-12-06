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'nin muhteşem mimarisi

Giriş Tarihi: 06.12.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 06.12.2018 16:57
Köln Merkez Camii'nin muhteşem mimarisi

Avrupa'nın en büyük camileri arasında yer alan , mimarisiyle dikkat çekiyor.

Köln Merkez Camii'nin muhteşem mimarisi

Türkiye'nin de destekleriyle Almanya'daki müslümanları temsil eden Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından yapıldı.

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Köln Merkez Camii'nin muhteşem mimarisi

, 2009 yılında inşaatına başlanmış, hem siyasi hem dini sebeplerden dolayı tartışmalı bir sürecin ardından 2017 yılında ibadete açılmış oldukça ihtişamlı bir yapı.

Köln Merkez Camii'nin muhteşem mimarisi

apılmaya başlandığı 2009 yılında büyüklüğü ve müslümanları temsil etmesi nedeniyle Köln'de eylemlere neden olan cami, 2017 yılındaki açılışında da birçok Alman yetkilinin açılışa katılmamasıyla özellikle muhafazakar hıristiyan Almanlar tarafından protesto edildi.

Köln Merkez Camii'nin muhteşem mimarisi

Köln'ün Türkler ile birlikte Yunan, İtalyan gibi farklı milletlerden göçmenlere ev sahipliği yapan kozmopolit bölgesi Ehrenfeld'e inşa edilen yapı, yaklaşık 20 milyon Euro'ya mal oldu ve yapımında 4000'e yakın işçi çalıştı.

Köln Merkez Camii'nin muhteşem mimarisi

Yalnızca yükseklik açısından değil; kapasite olarak da en büyük camilerden biri olan , aynı anda 2000 üzeri kişiye ibadet imkanı sunuyor.

Köln Merkez Camii'nin muhteşem mimarisi

4,500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen cami, bir kubbe ve iki minareden oluşuyor. Kubbenin yüksekliği 35 metreyken minarelerin uzunluğu da 55 metre.

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