Köln Merkez Camii'nin muhteşem mimarisi

apılmaya başlandığı 2009 yılında büyüklüğü ve müslümanları temsil etmesi nedeniyle Köln'de eylemlere neden olan cami, 2017 yılındaki açılışında da birçok Alman yetkilinin açılışa katılmamasıyla özellikle muhafazakar hıristiyan Almanlar tarafından protesto edildi.