Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Merakla beklenen liste yayınlandı! Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Yayınlanan rapora göre, 'ye geçen yıl 38 milyon turist geldi. Türkiye, 2016'da 10'uncu sırada yer alırken, 2017'de dünya genelinde ilk 10'un da zirvesine zorladı.

Giriş Tarihi: 29.09.2018 15:43 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 16:11
  • 1
  • 19
Merakla beklenen liste yayınlandı! Avrupa ülkelerini geride bıraktı
Merakla beklenen liste yayınlandı! Türkiye Avrupa ülkelerini geride bıraktı
  • 2
  • 19
Merakla beklenen liste yayınlandı! Avrupa ülkelerini geride bıraktı
Merakla beklenen liste yayınlandı! Türkiye Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Ortadoğu'yu gezenlerin sayısı ise 58 milyon olarak belirlendi. Buna göre , bölgeye gelen turistlerin yüzde 60'ından fazlasını ağırladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 19
Merakla beklenen liste yayınlandı! Avrupa ülkelerini geride bıraktı
Merakla beklenen liste yayınlandı! Türkiye Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Almanya gerimizde kaldı

Yeni Şafak'ın haberine göre 'nin pozitif verileri bununla da sınırlı kalmadı. Listeye göre Almanya da dahil olmak üzere Avrupa'nın gözde ülkelerinin büyük bir kısmı, sıralamada Türkiye'nin gerisinde kaldı.

  • 4
  • 19
Merakla beklenen liste yayınlandı! Avrupa ülkelerini geride bıraktı
Merakla beklenen liste yayınlandı! Türkiye Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Avrupa en çok tercih edilen kıtası oldu

Rapora göre, Dünya genelinde 1 milyar 323 milyon kişi turist olarak bir başka ülkeye ziyarette bulundu. Avrupa yüzde 51 ile en çok tercih edilen kıta oldu.

  • 5
  • 19
Merakla beklenen liste yayınlandı! Avrupa ülkelerini geride bıraktı
Merakla beklenen liste yayınlandı! Türkiye Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Avrupa'yı 671 milyon, Asya-Pasifik ülkelerini ise 324 milyon kişi ziyaret etti. 87 milyon turist kabul eden Fransa listede ilk sırayı aldı. Onu, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri izledi.

  • 6
  • 19
Merakla beklenen liste yayınlandı! Avrupa ülkelerini geride bıraktı
Merakla beklenen liste yayınlandı! Türkiye Avrupa ülkelerini geride bıraktı

2017 yılında 1.5 trilyon dolar gelir

Rapora göre, sektörü küresel ekonomiye de önemli katkı sağlıyor. 2017 yılında sektör 1 buçuk trilyon dolar gelir elde etti. Bu da dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10'una tekabül ediyor.

  • 7
  • 19
Merakla beklenen liste yayınlandı! Avrupa ülkelerini geride bıraktı
Merakla beklenen liste yayınlandı! Türkiye Avrupa ülkelerini geride bıraktı

İşte o liste

1- Fransa

2017 turist sayısı: 86.9 milyon

BİZE ULAŞIN