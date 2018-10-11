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15 kişilik suikast timi ’ın takımı

Sabah Gazetesi: Abdurrahman ŞİMŞEK/ Nazif KARAMAN/ Kenan KIRAN

Giriş Tarihi: 11.10.2018 11:03 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 11:10
15 kişilik suikast timi Prens Selman’ın takımı

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili İstanbul'a geldikleri belirlenen ekipte asker, istihbaratçı ve adli tıp uzmanının yer aldığı ortaya çıktı. Ekibin 'a yakın isimler olduğu belirlendi

DİKKAT ÇEKİCİ İSİMLER TÜM DÜNYAYI ŞOKE ETTİ

İstanbul'da Washington Post yazarı Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın (60) kaçırılması olayına karışan 15 kişilik esrarengiz istihbarat timinde yer alan dikkat çekici isimler tüm dünyayı şoke etti. Olay günü iki özel jetle Türkiye'ye geldiği belirlenen 15 kişilik suikast timinde Adli Tıp Kurumu Başkanı Suudi kraliyet muhafızları, Özel Kuvvetler ve Kraliyet Hava Kuvvetleri görevlilerinin yer aldığı ortaya çıktı.

15 kişilik suikast timi Prens Selman’ın takımı

15 kişilik Suudi ekibindeki en önemli isimlerden biri Suudi Arabistan Emniyet Genel Müdürlüğü Adli Tıp Kurumu Başkanı olan cerrah Dr. Salah Muhammed Al-Tubaigy (47). Başkonsolosluktaki delilleri temizlemekle görevlendirildiği düşünülen Al-Tubaigy'in, Suudi Arabistan'dan gelen ve İstanbul'dan ayrıldıktan sonra önce Mısır'a ardından Riyad'a inen ikinci uçağın yolcuları arasında yer aldığı bildirildi.

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15 kişilik suikast timi Prens Selman’ın takımı

(Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr.Salah Muhammed Al - Tubaigy)

Al - Tubaigy'ın Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle 2 Ekim 2018 günü saat 03.38'de Atatürk Havalimanı'na geldiği ve Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Cerrahın ardından Mövenpick Hotel'de kaldığı, rezervasyonu 5 Ekim olmasına rağmen konsolosluğa gitmesinin ardından aynı gün saat 20.29'da özel jetle ülkeden çıkış yaptığı öğrenildi.

Tubaigy'in Avustralya'da 2015'te eğitim aldığı ve Kaşıkçı öldürüldükten sonra parçalara ayırma eylemine iştirak ettiği iddia ediliyor. Uçakta, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetleri bünyesinde çalışan askerlerin de olması dikkat çekiyor. Ekipteki kişilerin, olay yerindeki tüm bulguları ortadan kaldırmak için İstanbul'a geldiği ifade ediliyor. Ekipte, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri için çalışan Saad Al Qahtani, Mohammad Saad Al Zahrani, Ghaleb T. Alharbi ve Waleed Abdullah M. Al-Shehri de var. Bu kişilerin, Suudi Savunma Bakanlığı ve Suudi istihbaratı ile doğrudan ilişkili oldukları iddia edildi.

15 kişilik suikast timi Prens Selman’ın takımı

KRALİYET MUHAFIZLARI

İstanbul'a gelen 15 kişilik ekipte yer alan Hasan S. Alarifi'nin, Suudi Arabistan Özel Kuvvetleri'nde görev yapan bir subay olduğu ifade edildi. Mansur Othman M. Abahüseyin'in de Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinde resmi görevde olduğu öğrenildi. Timdeki kişilerin Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından özenle bir araya getirdiği düşünülüyor. Zira, Suudi Arabistan devlet televizyonu Ekhbariya'da yayımlanan 5 Nisan 2017 tarihli bir videoda, prensin hemen yanında yer alan iki isim Muhammed Saad Al Zahrani ile Thaar Ghaleb T. Alharbi de İstanbul'a gelen ekipte bulunuyor. Bu iki isim, kraliyetin muhafız ekibinde yer alıyor.

15 kişilik suikast timi Prens Selman’ın takımı

KOLUNDA APPLE WATCH VARDI

Öte yandan Cemal Kaşıkçı'nın kolunda Apple Watch taşıdığı, konsolosluğa girerken nişanlısına bıraktığı telefonla bağlantılı olduğu öğrenildi. Kişisel bir iletişim cihazı olan bu saatin Kaşıkçı'nın konumu ve akibeti konusunda önemli ipuçları verebileceği belirtildi.

İŞTE SUİKAST TİMİ PRENS'İN TAKIMI:

15 kişilik suikast timi Prens Selman’ın takımı

Meshal Saad M. Albostani - Kraliyet Suudi Hava Kuvvetleri'nde teğmen, Louisville Üniversitesi'nde okudu

15 kişilik suikast timi Prens Selman’ın takımı

Naif Hassan S. Alarifi – Suudi Özel Kuvvetler'de subay

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