15 kişilik suikast timi Prens Selman’ın takımı

(Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr.Salah Muhammed Al - Tubaigy)

Al - Tubaigy'ın Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle 2 Ekim 2018 günü saat 03.38'de Atatürk Havalimanı'na geldiği ve Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Cerrahın ardından Mövenpick Hotel'de kaldığı, rezervasyonu 5 Ekim olmasına rağmen konsolosluğa gitmesinin ardından aynı gün saat 20.29'da özel jetle ülkeden çıkış yaptığı öğrenildi.

Tubaigy'in Avustralya'da 2015'te eğitim aldığı ve Kaşıkçı öldürüldükten sonra parçalara ayırma eylemine iştirak ettiği iddia ediliyor. Uçakta, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetleri bünyesinde çalışan askerlerin de olması dikkat çekiyor. Ekipteki kişilerin, olay yerindeki tüm bulguları ortadan kaldırmak için İstanbul'a geldiği ifade ediliyor. Ekipte, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri için çalışan Saad Al Qahtani, Mohammad Saad Al Zahrani, Ghaleb T. Alharbi ve Waleed Abdullah M. Al-Shehri de var. Bu kişilerin, Suudi Savunma Bakanlığı ve Suudi istihbaratı ile doğrudan ilişkili oldukları iddia edildi.