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Haberler Galeri 30 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 30 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

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'de 1 yılı aşkın süredir etkilerini gösteren kovid-19 virüsüne ilişkin "" gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. tarafaından yayımlanan verilerine göre Türkiye'de vaka sayısı 32 bin 404 olarak belirlenirken , bilgileri son dakika ile kamuoyuyla paylaşılıyor. Öte yandan en güncel koronavirüs tablosuna erişmek isteyenler 30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. aracılığıyla son dakika ile bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı verileri.

Giriş Tarihi: 31.03.2021 02:13 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 02:13
30 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 30 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

2020 yılının Mart ayından bu yana 'de pandemi oluşturan covid-19 virüsüne ilişkin "corona virüsü son dakika" başlığı altında güncel son durum haberleri peş peşe geliyor. resmi internet sitesi üzerinden ilk vakadan bu yana güncel koronavirüs tablosu son dakika olarak açıklanmaya devam ederken , verileri merak edilerek kamuoyu tarafından son dakika açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor.

SON DAKİKA 30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti aracılığıyla duyurulan son dakika 30 Mart koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri şu şekilde;

Son Dakika 30 Mart koronavirüs tablosu paylaşıldı! Sağlık Bakanlığı 30 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

30 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 37 bin 303
  • HASTA SAYISI: 1.376
  • VEFAT SAYISI: 155
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 925

İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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30 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 30 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

29 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 32 bin 404
  • HASTA SAYISI: 1.325
  • VEFAT SAYISI: 154
  • İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 015

30 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 30 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

28 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 29 bin 058
  • HASTA SAYISI: 1.305
  • VEFAT SAYISI: 153
  • İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 164
30 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 30 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

27 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 30 bin 021
  • HASTA SAYISI: 1.281
  • VEFAT SAYISI: 151
  • İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 892
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