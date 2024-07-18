Giriş Tarihi: 18.07.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
09:40
4 ayaklı mama lobisi deşifre edildi! MASAK'tan dikkat çeken rapor: Başıboş sokak köpeği sorununun perde arkası
Türkiye, başıboş sokak köpeği sorununun çözümünü istiyor. Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme TBMM'de görüşülürken mama lobisi de MASAK'ın raporuyla deşifre edildi. 4 ayaklı olduğu belirtilen mama lobisinin 'hayvanseverlik' adı altında para topladığı ve söz konusu bağışların hayvanlara değil şirketlere gittiği tespit edildi.