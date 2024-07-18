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Haberler Galeri 4 ayaklı mama lobisi deşifre edildi! MASAK'tan dikkat çeken rapor: Başıboş sokak köpeği sorununun perde arkası
Giriş Tarihi: 18.07.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 09:40

4 ayaklı mama lobisi deşifre edildi! MASAK'tan dikkat çeken rapor: Başıboş sokak köpeği sorununun perde arkası

Türkiye, başıboş sokak köpeği sorununun çözümünü istiyor. Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme TBMM'de görüşülürken mama lobisi de MASAK'ın raporuyla deşifre edildi. 4 ayaklı olduğu belirtilen mama lobisinin 'hayvanseverlik' adı altında para topladığı ve söz konusu bağışların hayvanlara değil şirketlere gittiği tespit edildi.

4 ayaklı mama lobisi deşifre edildi! MASAK’tan dikkat çeken rapor: Başıboş sokak köpeği sorununun perde arkası

4 ayaklı mama lobisi ortaya çıktı. Başıboş sokak köpeği sorununu bilinçli olarak büyüten ve usülsüz biçimde para toplayan lobiyle ilgili MASAK dikkat çeken bir rapor hazırladı.

4 ayaklı mama lobisi deşifre edildi! MASAK’tan dikkat çeken rapor: Başıboş sokak köpeği sorununun perde arkası

MASAK hazırladığı rapor sonuçları hakkında, İçişleri Bakanlığına, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bilgi verdi.

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4 ayaklı mama lobisi deşifre edildi! MASAK’tan dikkat çeken rapor: Başıboş sokak köpeği sorununun perde arkası

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı başıboş sokak köpeği sorununu büyüten mama lobisini deşifre etti. Sokak hayvanlarına yönelik sivil toplum faaliyetleri ve bunlarla ilişkili ticari yapılar hakkında araştırma raporu yayımladı.

4 ayaklı mama lobisi deşifre edildi! MASAK’tan dikkat çeken rapor: Başıboş sokak köpeği sorununun perde arkası

4 AYAKLI MAMA LOBİSİ!

Rapor kapsamında finansal hacmin 460 milyar lirayı bulduğu sektör masaya yatırıldı. 7 binden fazla kişi ve bin 500'den fazla firmanın para trafiği incelendi. Rapora göre lobinin 4 ayağı bulunuyor.

4 ayaklı mama lobisi deşifre edildi! MASAK’tan dikkat çeken rapor: Başıboş sokak köpeği sorununun perde arkası

Bunlar, "hayvanseverlik' adı altında kurulan bazı STK'lar, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan petshoplar ve veterinerlik şirketleri.

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