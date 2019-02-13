40 günlükken misafirin öptüğü Ecrin, ağır engelli oldu

Ecrin Aydın'ın Nöroloji Doktoru Zeynep Selen Karalök ise Ecrin'in 1,5 aylıkken geçirdiği menenjit sonucu 'serebral palsi' tanısı ile tedavi gördüğünü anlatarak şunları söyledi:



"Menenjitin nedeni 'pnömokok' bakterisi. Bundan sonra hasta ağır engelliolarak bölümümüzde takibe alındı. Kendisi epilepsi hastası, direnç nöbetleri zaman zaman olabiliyor. Ayrıca bunların dışında birçok sorunu da var. Hem kalçayla ilgili, hem de omurgayla ilgili ameliyatlar oldu. Bebeklerin bağışıklık sistemleri, ilk aylarda özellikle çok düşük olduğu için enfeksiyonlara çok açık oluyorlar. Ve eğer dışarıdan özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalığı olan kişiler tarafından bebekle yakın temasta bulunulursa, bu mikrop bebeğe geçiyor ve sonrasında da beyin iltihabı gibi durumlara neden olup Ecrin gibi çocuğu engelli bırakabiliyor. Ve bu tür hastalikların yüzde yüz tedavisi olmuyor.''