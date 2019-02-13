40 günlükken misafirin öptüğü Ecrin, ağır engelli oldu

Ortaokul ve lise öğrencisi 2 oğlu daha bulunan Bilnur Aydın, evde yaptığı yemekleri sosyal medya üzerinden satarak kızının tedavisine katkı sağladığını, belediyede işçi olan eşine de destek olduğunu söyledi. Anne Aydın, "Gelen siparişlere göre yemekler yapıp satıyorum. Yaprak sarması, erişte, tarhana ve reçeller üzerinden oluyor genelde satışlar. Buradan gelen para ile de çocuğumun tedavisini karşılıyorum. Çünkü normalde aldığımız fizik tedavi yeterli olmuyor. O yüzden de biz üzerine bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Eşim asgari ücretli çalışan bir işçi olduğu için tek bir maaş tedaviye yetişmiyor" şeklinde konuştu.