6-7 Eylül olaylarının üzerinden 66 yıl geçti! İşte o günlerdeki gazete manşetleri...

"BİR HAFTADA SAÇLARI BEMBEYAZ OLDU"

Türkiye Rum'u Herkül Millas, 6-7 Eylül 1955 olayları sırasında henüz 15 yaşındaydı ve 7 Eylül 1999 tarihinde Yunan To Vima gazetesinde yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

Dairemize girmediler çünkü Türk kapıcımız –Münire'ydi adı- "Bu apartmanda gâvur yok" deyip kalabalığı caydırmıştı. Ama babamın dükkânı bütün olarak yok oldu. Bütün kumaşlar şeritler halinde kesilmişti. Olayları izleyen günlerde babam, annemle beni yüreklendirmeye çalıştı ancak yaşadığı şok çok büyüktü, bir hafta içinde saçları bembeyaz oldu. Bir deprem gibi ekonomik yıkım geldi ve ailenin içende sıkıntı, stres ve acı yıllar boyu yerleşti.

"ÇABUK EVE GİR, KAPIYI KİLİTLE"

Mihail Vasiliadis ise, "Aslında 6-7 Eylül olayları bir anda gelişip patlak veren bir tepki değildi. Günler öncesinden evlerin kapısını boyayıp işaret bıraktılar. Saat 11.00.12.00 gibi Türk esnafı olan komşularımız patronum İstadi Alessandri'nin kulağına eğilip "Komşu bugün dükkânınızı kapatıp gidin evinize, ortalık tekin değil" diye uyarmışlar. Bunun üzerine İstadi Amca beni de eve gönderdi. Tarlabaşı'ndaki evime geldim. Apartmanımızın kapıcısı Ahmet Efendi, "Mihail, çabuk eve gir kapıyı kilitle" dedi. Ahmet Efendi olayların en sıcak anında Türk bayrağı ile "Burada gâvur yok hepsi Müslüman, gâvurlar Pera'da" diye bağırıyordu." sözleri ile kaos anlarını anlatmıştı.

Şimdi de 6-7 Eylül tarihinde yayımlanan gazetelerin manşetlerine bakalım.

İşte manşetlerde 6-7 Eylül olayları: