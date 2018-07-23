Adnan Oktar örgütünün serveti dudak uçuklattı

Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda araç, nakit para ve gayrımenkule el konuldu. Toplam servetinin 1 milyar dolar olduğu iddia edilen Adnan Oktar örgütünün son operasyonda el konulan malvarlığının bir bölümü soruşturma dosyasına girdi. İşte '3500 TL aylık gelirim var' diyen Adnan Oktar ve örgütünün el konulan mal varlığının bir bölümü... Kadınlar grubuna ait 15 adet Audi Q3 jeep Kadınlar grubuna ait 10 BMW marka jeep Kadınlar grubuna ait 52 çeşitli marka sedan araç Kadınlar grubuna ait 4 adet Audi A4 marka araç Kadınlar gruubuna ait 8 adet Audi A3 marka araç Erkekler grubuna ait 125 sedan lüks sınıf araç Erkekler grubuna ait 2 Porche marka jeep Erkekler grubuna ait 1 adet Porche Panerama zırhlı araç Erkekler grubuna ait 4 adet Audi A4 marka araç Adnan Oktar tarafından kullanılan ait 3 adet B7 zırhlı Range Rover Vouge jeep Adnan Oktar tarafından kullanılan 1 adet B7 zırhlı Land Cruser marka jeep Adnan Oktar tarafından kullanılan 1 adet Jaguar Stype zırhlı araç sedan Adnan Oktar'a ait 1 adet Mercedes B6 zırhlı S500 sedan makam aracı Adnan Oktar tarafından kullanılan 1 adet zırhlı balistik yönden kuvvetlendirilmiş Pegeout marka minübüs Yayın evine ait 1 adet Ford marka HD canlı yayın yapabilen canlı yayın minübüsü Adnan Oktar'ın ev işleri için kullanılan 2 adet Mitsubishi pickup Adnan Oktar'ın ev işleri için 1 adet Ford kapalı kasa minübüs olmak üzere... Kadınlar grubunun üzerinde 50 nin üzerinde lüks daire, çok sayıda dükkan, Kapalıçarşıda 2 dükkan Kanyon AVM'de 1 ofis ve 1 daire 3 adet havuzlu villa, 1 adet köşk, 4 yalı dairesi, Çanakkale'de 100 dönüm arazi ve farklı yerlerde toprak ve araziler, 1 malikane şeklinde olan mal varlıkları dudak uçuklattı.