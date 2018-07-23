Adnan Oktar örgütünün serveti dudak uçuklattı

Erkekler grubuna ait 125 sedan lüks sınıf araç

Erkekler grubuna ait 2 Porche marka jeep

Erkekler grubuna ait 1 adet Porche Panerama zırhlı araç

Erkekler grubuna ait 4 adet Audi A4 marka araç

Adnan Oktar tarafından kullanılan ait 3 adet B7 zırhlı Range Rover Vouge jeep

Adnan Oktar tarafından kullanılan 1 adet B7 zırhlı Land Cruser marka jeep

Adnan Oktar tarafından kullanılan 1 adet Jaguar Stype zırhlı araç sedan

Adnan Oktar'a ait 1 adet Mercedes B6 zırhlı S500 sedan makam aracı

Adnan Oktar tarafından kullanılan 1 adet zırhlı balistik yönden kuvvetlendirilmiş Pegeout marka minübüs

Yayın evine ait 1 adet Ford marka HD canlı yayın yapabilen canlı yayın minübüsü

Adnan Oktar'ın ev işleri için kullanılan 2 adet Mitsubishi pickup

Adnan Oktar'ın ev işleri için 1 adet Ford kapalı kasa minübüs olmak üzere...