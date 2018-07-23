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örgütünün i dudak uçuklattı

Giriş Tarihi: 23.07.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 12:41
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örgütünün i dudak uçuklattı
Adnan Oktar örgütünün serveti dudak uçuklattı

örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda araç, nakit para ve gayrımenkule el konuldu. Toplam inin 1 milyar dolar olduğu iddia edilen Adnan Oktar örgütünün son operasyonda el konulan malvarlığının bir bölümü soruşturma dosyasına girdi.

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örgütünün i dudak uçuklattı
Adnan Oktar örgütünün serveti dudak uçuklattı

İşte "3500 TL aylık gelirim var" diyen ve örgütünün el konulan mal varlığının bir bölümü...

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örgütünün i dudak uçuklattı
Adnan Oktar örgütünün serveti dudak uçuklattı

Kadınlar grubuna ait 15 adet Audi Q3 jeep
Kadınlar grubuna ait 10 BMW marka jeep
Kadınlar grubuna ait 52 çeşitli marka sedan araç
Kadınlar grubuna ait 4 adet Audi A4 marka araç
Kadınlar gruubuna ait 8 adet Audi A3 marka araç

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örgütünün i dudak uçuklattı
Adnan Oktar örgütünün serveti dudak uçuklattı

Erkekler grubuna ait 125 sedan lüks sınıf araç
Erkekler grubuna ait 2 Porche marka jeep
Erkekler grubuna ait 1 adet Porche Panerama zırhlı araç
Erkekler grubuna ait 4 adet Audi A4 marka araç
tarafından kullanılan ait 3 adet B7 zırhlı Range Rover Vouge jeep
Adnan Oktar tarafından kullanılan 1 adet B7 zırhlı Land Cruser marka jeep
Adnan Oktar tarafından kullanılan 1 adet Jaguar Stype zırhlı araç sedan
Adnan Oktar'a ait 1 adet Mercedes B6 zırhlı S500 sedan makam aracı
Adnan Oktar tarafından kullanılan 1 adet zırhlı balistik yönden kuvvetlendirilmiş Pegeout marka minübüs
Yayın evine ait 1 adet Ford marka HD canlı yayın yapabilen canlı yayın minübüsü
Adnan Oktar'ın ev işleri için kullanılan 2 adet Mitsubishi pickup
Adnan Oktar'ın ev işleri için 1 adet Ford kapalı kasa minübüs olmak üzere...

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örgütünün i dudak uçuklattı
Adnan Oktar örgütünün serveti dudak uçuklattı

Kadınlar grubunun üzerinde 50 nin üzerinde lüks daire,

çok sayıda dükkan,

Kapalıçarşıda 2 dükkan

Kanyon AVM'de 1 ofis ve 1 daire

3 adet havuzlu villa, 1 adet köşk,

4 yalı dairesi,

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örgütünün i dudak uçuklattı
Adnan Oktar örgütünün serveti dudak uçuklattı

Çanakkale'de 100 dönüm arazi ve farklı yerlerde toprak ve araziler,

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örgütünün i dudak uçuklattı
Adnan Oktar örgütünün serveti dudak uçuklattı

1 malikane şeklinde olan mal varlıkları dudak uçuklattı.

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