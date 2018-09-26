Adnan Oktar’ın karakutusu Ece Koç itirafçı oldu

Adnan Oktar örgütü cezaevinde çözülmeye devam ediyor. Oktar'ın 30 yıllık müridi Ece Koç itirafçı oldu ve örgütü deşifre eden 78 sayfa ifade verdi. Adnan Oktar'ın karakutusu Ece Koç'un dün gece Silivri Cezaevi'nden tahliye edildiği öğrenildi. Adnan Oktar'ın uluslararası lobi faaliyetlerinden sorumlu kadın imamlarından Ece Koç itirafçı olduğu ve 78 sayfa ifade verdiği öğrenildi. Oktar'ın 30 yıllık müridi olan Ece Koç'un önemli bilgiler verdiği belirtiliyor. ÇOCUĞUNU 25 YILDIR GÖRMÜYORDU 30 yıldır örgüt içerisinde bulunan Ece Koç'un Adnan Oktar'ın talimatları doğrultusunda eşinden ayrıldığı ve çocuğunu 25 yıldır görmediği ortaya çıktı. Dün Silivri Cezaevi'nden tahliye edilen Ece Koç, 25 yıldır görmediği oğluna kavuştu. ÖRGÜTÜN YURTDIŞI BAĞLANTILARI HAKKINDA ÖNEMLİ İTİRAFLAR Örgütün İsrail, ABD ve FETÖ bağlantıları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ece Koç Türkiye'ye gelen İsrailli hahamlarla ilgili itiraflarda bulunduğu öğrenildi. TURNİKE SİSTEMİ VE KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLARA TACİZ Öte yandan Ece Koç'un 27 sayfalık ifadesinde örgütün turnike sistemi, kadınları köleleştirme ve küçük yaşta kız çocuklarına taciz konularında önemli itiraflarda bulunduğu da belirtiliyor.