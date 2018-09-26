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’ın karakutusu Ece Koç itirafçı oldu

Giriş Tarihi: 26.09.2018 12:50 Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 13:04
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’ın karakutusu Ece Koç itirafçı oldu
Adnan Oktar’ın karakutusu Ece Koç itirafçı oldu

örgütü cezaevinde çözülmeye devam ediyor. Oktar'ın 30 yıllık müridi Ece Koç itirafçı oldu ve örgütü deşifre eden 78 sayfa ifade verdi.

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’ın karakutusu Ece Koç itirafçı oldu
Adnan Oktar’ın karakutusu Ece Koç itirafçı oldu

'ın karakutusu Ece Koç'un dün gece Silivri Cezaevi'nden tahliye edildiği öğrenildi.

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’ın karakutusu Ece Koç itirafçı oldu
Adnan Oktar’ın karakutusu Ece Koç itirafçı oldu

'ın uluslararası lobi faaliyetlerinden sorumlu kadın imamlarından Ece Koç itirafçı olduğu ve 78 sayfa ifade verdiği öğrenildi.

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’ın karakutusu Ece Koç itirafçı oldu
Adnan Oktar’ın karakutusu Ece Koç itirafçı oldu

Oktar'ın 30 yıllık müridi olan Ece Koç'un önemli bilgiler verdiği belirtiliyor.

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’ın karakutusu Ece Koç itirafçı oldu
Adnan Oktar’ın karakutusu Ece Koç itirafçı oldu

ÇOCUĞUNU 25 YILDIR GÖRMÜYORDU

30 yıldır örgüt içerisinde bulunan Ece Koç'un 'ın talimatları doğrultusunda eşinden ayrıldığı ve çocuğunu 25 yıldır görmediği ortaya çıktı. Dün Silivri Cezaevi'nden tahliye edilen Ece Koç, 25 yıldır görmediği oğluna kavuştu.

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’ın karakutusu Ece Koç itirafçı oldu
Adnan Oktar’ın karakutusu Ece Koç itirafçı oldu

ÖRGÜTÜN YURTDIŞI BAĞLANTILARI HAKKINDA ÖNEMLİ İTİRAFLAR

Örgütün İsrail, ABD ve FETÖ bağlantıları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ece Koç Türkiye'ye gelen İsrailli hahamlarla ilgili itiraflarda bulunduğu öğrenildi.

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’ın karakutusu Ece Koç itirafçı oldu
Adnan Oktar’ın karakutusu Ece Koç itirafçı oldu

TURNİKE SİSTEMİ VE KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLARA TACİZ

Öte yandan Ece Koç'un 27 sayfalık ifadesinde örgütün turnike sistemi, kadınları köleleştirme ve küçük yaşta kız çocuklarına taciz konularında önemli itiraflarda bulunduğu da belirtiliyor.

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