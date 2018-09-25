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katleden şahıs jandarma ile çatışmaya girdi

Giriş Tarihi: 25.09.2018 07:30 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 07:31
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katleden şahıs jandarma ile çatışmaya girdi
Ailesini katleden şahıs jandarma ile çatışmaya girdi

'da eşini ve çocuğunu öldüren şahıs, jandarma ekipleri ile girdiği silahlı çatışmada vurularak yakalandı.

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katleden şahıs jandarma ile çatışmaya girdi
Ailesini katleden şahıs jandarma ile çatışmaya girdi

Olay, merkeze bağlı Güzelyurt Köyünde meydana geldi.

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katleden şahıs jandarma ile çatışmaya girdi
Ailesini katleden şahıs jandarma ile çatışmaya girdi

Bekir Avcı (76), evinde tartıştığı eşi Emine Orki ve oğlu Enes Avci'yı (18) tabanca ile sırtından vurarak öldürüp kaçtı. Silah seslerini duyan köy sakinleri eve geldiklerinde anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaşınca durumu jandarmaya bildirdi.

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katleden şahıs jandarma ile çatışmaya girdi
Ailesini katleden şahıs jandarma ile çatışmaya girdi

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Bekir Avcı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında eşini ve oğlunu öldüren Bekir Avcı, Jandarma ekipleri tarafından olayın yaşandığı Güzelyurt Köyü yakınlarında sabaha karşı görüldü. Jandarma ekiplerinin dur ikazlarına uymayan ve eşi ile oğlunu öldürdüğü tabanca ile jandarma ekiplerine ateş açtı.

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katleden şahıs jandarma ile çatışmaya girdi
Ailesini katleden şahıs jandarma ile çatışmaya girdi

Jandarma ekipleri ile çatışmaya giren Bekir Avcı, vurularak yaralandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılan Bekir Avcı burada köylüler tarafından linç edilmek istenildi.

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katleden şah��s jandarma ile çatışmaya girdi
Ailesini katleden şahıs jandarma ile çatışmaya girdi

Olay sonrası olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bekir Avcı, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan Bekir Avcı için hastanede yoğun güvenlik önlemi alındı.

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katleden şahıs jandarma ile çatışmaya girdi
Ailesini katleden şahıs jandarma ile çatışmaya girdi

Öte yandan Bekir Avcı'nın 34 yıl önce tabanca ile ilk eşini, bir çocuğunu ve teyzesi oğlunu öldürdüğü ve cezaevine gidip çıktığı öğrenildi.

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