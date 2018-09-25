Ailesini katleden şahıs jandarma ile çatışmaya girdi

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Bekir Avcı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında eşini ve oğlunu öldüren Bekir Avcı, Jandarma ekipleri tarafından olayın yaşandığı Güzelyurt Köyü yakınlarında sabaha karşı görüldü. Jandarma ekiplerinin dur ikazlarına uymayan ve eşi ile oğlunu öldürdüğü tabanca ile jandarma ekiplerine ateş açtı.