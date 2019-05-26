AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, 23 Haziran 2019 tarihinde yenilenecek olan seçimlerle ilgili sloganlarından birisi belli oldu. Bugüne kadar Türkiye'ye kazandırılan büyük eserlerde emeği olan Binali Yıldırım'ın İstanbul'a yapılan hizmetlerde de önemli katkıları olduğu dile getirilerek, yeni dönemde daha büyük hizmetler için adres olarak AK Parti gösteriliyor. "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" düsturunun kanıtı bazı icraatlar şöyle sıralanıyor… İşte geçmişteki hizmet döneminde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının tarihe geçen hizmetlerinden bazıları.