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’den yeni slogan… Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, 23 Haziran 2019 tarihinde yenilenecek olan seçimlerle ilgili sloganlarından birisi belli oldu. Bugüne kadar Türkiye'ye kazandırılan büyük eserlerde emeği olan Binali Yıldırım'ın İstanbul'a yapılan hizmetlerde de önemli katkıları olduğu dile getirilerek, yeni dönemde daha büyük hizmetler için adres olarak AK Parti gösteriliyor. "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" düsturunun kanıtı bazı icraatlar şöyle sıralanıyor… İşte geçmişteki hizmet döneminde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının tarihe geçen hizmetlerinden bazıları.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 21:40 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 21:46
AK Parti’den yeni slogan… Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız
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AK Parti’den yeni slogan… Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl düzenlenen kültür sanat etkinliklerine geçen yıl 1 milyon 546 bin 658 kişi katıldı.

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AK Parti’den yeni slogan… Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız

Marmaray

AK Parti’den yeni slogan… Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

AK Parti’den yeni slogan… Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız

Büyükşehir Belediyesi tarafından spor tesislerinde son bir yıl içerisinde 7 milyon 714 bin kişiye hizmet verildi.

AK Parti’den yeni slogan… Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız

Yeni havalimanı

AK Parti’den yeni slogan… Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız

Sadece geçen yıl içerisinde 139 bin 910 sahipsiz hayvan Büyükşehir Belediyesi tarafından muayene ve tedavi edildi.

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