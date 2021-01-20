Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 19 Ocak koronavirüs tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı son durum verileri…

Son dakika haberi: Yeni normal olarak adlandırılan ve bir önceki düşüş sürecinde deneyimlenen koronavirüste normalleşme ve kontrollü sosyal hayat dönemi için tünelin ucundaki ışık göründü. Hem koronavirüs vakalarının azalması hem de aşı çalışmaları beklenenden daha iyi gidiyor. Uzmanlara göre 'yeni normale' geçiş için az kaldı. İşte ortaya çıkan tarihe dair son dakika detayları ve normalleşme takvimine dair son dakika detayları.

VAKALAR YÜZDE 60'TAN FAZLA DÜŞTÜ

Covid-19'la mücadele çerçevesinde uygulanan sınırlamalarla vaka sayıları bir ay öncesine göre yüzde 60'tan fazla düştü. Bunun akabinde şubat başından itibaren bazı sınırlamaların gevşetilebileceği gündeme geldi.