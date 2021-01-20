2020 yılının Mart ayından itibaren ülkemizde etkili olan corona virüsü pandemisiyle ilgili son dakika haberleri geliyor. Salgının ilk vakasının teşhisinden bugüne kadar olduğu gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden koronavirüs son durum verileri (bugünkü vaka, ölüm ve hasta sayısı bilgileri) 19 Ocak koronavirüs tablosu ile açıklandı. İşte Bakan Fahrettin Koca son dakika olarak açıkladığı 19 Ocak koronavirüs tablosu detaylarıyla Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı son durum bilgileri…