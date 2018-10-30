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  • Balıkesir'de 2.5 milyon dolar değerinde Tevrat ele geçirildi

'de 2.5 milyon dolar değerinde ele geçirildi

Giriş Tarihi: 30.10.2018 07:54 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 08:03
Balıkesir'de 2.5 milyon dolar değerinde Tevrat ele geçirildi

'de polisin ihbar üzerine durdurduğu araçta, piyasa değeri 2.5 milyon dolar olduğu değerlendirilen İbranice altın yaldızlı ele geçirildi. Polis memuru, muhtar ve müteahhit olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de 2.5 milyon dolar değerinde Tevrat ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Balıkesir'e gelen bir araç içerisinde tarihi eser bulunduğu ihbarını aldı.

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Balıkesir'de 2.5 milyon dolar değerinde Tevrat ele geçirildi

İzmir yolu üzerindeki uygulama noktasında araç durduruldu.

Balıkesir'de 2.5 milyon dolar değerinde Tevrat ele geçirildi

Yapılan kontrollerde, piyasa değerinin 2.5 milyon dolar olduğu değerlendiren İbranice altın yaldızlı olarak bilinen obje ele geçirildi.

Balıkesir'de 2.5 milyon dolar değerinde Tevrat ele geçirildi

Araç içerisinde bulunan ve gözaltına alınan polis memuru M.K., mahalle muhtarı F.E. ve müteahhit A.E. hakkında, 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Balıkesir'de 2.5 milyon dolar değerinde Tevrat ele geçirildi

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'de 2.5 milyon dolar değerinde Tevrat ele geçirildi
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