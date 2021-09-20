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Haberler Galeri Başkan Erdoğan açılışını yaptı! İşte New York'taki Yeni Türkevi'nden ilk görüntüler ve özellikleri
Giriş Tarihi: 20.09.2021 20:58 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 21:00

Başkan Erdoğan açılışını yaptı! İşte New York'taki Yeni Türkevi'nden ilk görüntüler ve özellikleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla New York'taki Yeni Türkevi Binası'nın açılışı yapıldı. Başkan Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardığını ifade etti. Birleşmiş Milletlerin (BM) hemen yanı başında olması ve New York'un en prestijli noktalarından birinde yer alması Türkevi'ni Türkiye'nin son dönemdeki aktif dış politika hamlelerinin simgelerinden biri haline getirecek. İşte Yeni Türkevi'nden ilk görüntüler ve özellikleri.

Başkan Erdoğan açılışını yaptı! İşte New York’taki Yeni Türkevi’nden ilk görüntüler ve özellikleri
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Başkan Erdoğan açılışını yaptı! İşte New York’taki Yeni Türkevi’nden ilk görüntüler ve özellikleri
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Başkan Erdoğan açılışını yaptı! İşte New York’taki Yeni Türkevi’nden ilk görüntüler ve özellikleri
Başkan Erdoğan açılışını yaptı! İşte New York’taki Yeni Türkevi’nden ilk görüntüler ve özellikleri
Başkan Erdoğan açılışını yaptı! İşte New York’taki Yeni Türkevi’nden ilk görüntüler ve özellikleri
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