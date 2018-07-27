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Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı

Başkan 'ın da katıldığı BRICS Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Erdoğan zirve kapsamında temaslarını sürdürüyor. İşte o zirveden öne çıkan kareler...

Giriş Tarihi: 27.07.2018 15:48 Güncelleme Tarihi: 27.07.2018 16:09
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Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı
Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı , Johannesburg'da yapılan 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki temaslarını sürdürüyor.

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Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı
Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı

Zirvenin son gününde Sandton Convention Centre'da aile fotoğrafı çekimi, üye ve davetli ülke liderlerinin katılımıyla yapıldı.

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Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı
Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı

İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak zirveye davet edilen Başkan Erdoğan da fotoğraf çekimine iştirak etti.

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Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı
Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı

Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminin ardından BRICS Outreach Çalışma Toplantısı ile öğle yemeğine katılacak.

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Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı
Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı
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Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı
Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı
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Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı
Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı
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