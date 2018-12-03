Başkan Erdoğan'ın Venezuela gezisinden dikkat çeken kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20'nin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela'ya gitti.Erdoğan Venezuela'nın başkenti Karakas'da Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı ziyaret etti. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Erdoğan anıta çelenk koydu. Başkan Erdoğan, ziyaretin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Teresa Carreno Tiyatro Binası'nda düzenlenen Türkiye-Venezuela İş Forumu'na geçti.İşte Başkan Erdoğan'ın gezisinden dikkat çeken kareler...