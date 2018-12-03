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  • Başkan Erdoğan'ın Venezuela gezisinden dikkat çeken kareler

Başkan Erdoğan'ın gezisinden dikkat çeken kareler

Başkan , G20'nin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere 'ya gitti.Venezuela'nın başkenti Karakas'da Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı ziyaret etti. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Erdoğan anıta çelenk koydu. Başkan Erdoğan, ziyaretin ardından Venezuela Devlet Başkanı ile Teresa Carreno Tiyatro Binası'nda düzenlenen Türkiye-Venezuela İş Forumu'na geçti.İşte Başkan Erdoğan'ın gezisinden dikkat çeken kareler...

Giriş Tarihi: 03.12.2018 21:55 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 21:57
Başkan Erdoğan'ın Venezuela gezisinden dikkat çeken kareler

Başkan , G20'nin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere 'ya gitti.Erdoğan Venezuela'nın başkenti Karakas'da Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı ziyaret etti. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Erdoğan anıta çelenk koydu. Başkan Erdoğan, ziyaretin ardından Venezuela Devlet Başkanı ile Teresa Carreno Tiyatro Binası'nda düzenlenen Türkiye-Venezuela İş Forumu'na geçti.İşte Başkan Erdoğan'ın gezisinden dikkat çeken kareler...

Başkan Erdoğan'ın Venezuela gezisinden dikkat çeken kareler
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Başkan Erdoğan'ın Venezuela gezisinden dikkat çeken kareler

Erdoğan 'nın başkenti Karakas'da Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'ın Venezuela gezisinden dikkat çeken kareler
Başkan Erdoğan'ın Venezuela gezisinden dikkat çeken kareler
Başkan Erdoğan'ın Venezuela gezisinden dikkat çeken kareler
Başkan Erdoğan'ın Venezuela gezisinden dikkat çeken kareler
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