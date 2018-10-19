Boğaziçi Üniversitesi’nde sonbahar… Boğaziçi güze ‘Merhaba’ diyor

155 yıllık geçmişinin ve tarihi binalarının etkileyici atmosferinde Boğaziçi Üniversitesi'nde güz mevsimi tüm renkleriyle büyülüyor. Hiç şüphesiz her mevsimin ayrı bir güzelliği vardır. Ancak, güz mevsimi renk cümbüşünün yaşandığı en güzel mevsimlerdendir. İstanbul'da tarihi dokusunu ve asırlık ağaçlarını özenle koruyan Boğaziçi Üniversitesi'nde bu mevsim geçişini yaşamak ise ayrı bir güzeldir. Bebek'te bulunan Güney Kampüs yerleşkesi, yeşilin ve mevsim renklerinin en iyi buluştuğu yerlerden birisi… Güney Kampüs ile bütünleşen kediler başta olmak üzere doğanın birçok canlısı burada sonbaharın dinginliğini ve güzelliğini doyasıya yaşıyor. Objektiflere kartpostallık görüntüler yansıyor. Her yıl 1850 yeni öğrencinin katıldığı Boğaziçi Üniversitesi'nin 6 kampüsü, 14 bin 500 öğrencisi ve tüm dünyaya yayılmış 53 bin mezunu bulunuyor. Üniversite, çevresel ve sosyal açıdan sürdürebilir üniversite kampüs yaşamını benimsemesiyle de biliniyor.