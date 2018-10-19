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  • Boğaziçi Üniversitesi’nde sonbahar… Boğaziçi güze ‘Merhaba’ diyor

’nde sonbahar… Boğaziçi güze ‘Merhaba’ diyor

Giriş Tarihi: 19.10.2018 16:15 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 16:16
Boğaziçi Üniversitesi’nde sonbahar… Boğaziçi güze ‘Merhaba’ diyor
  • 155 yıllık geçmişinin ve tarihi binalarının etkileyici atmosferinde 'nde güz mevsimi tüm renkleriyle büyülüyor.
  • Hiç şüphesiz her mevsimin ayrı bir güzelliği vardır. Ancak, güz mevsimi renk cümbüşünün yaşandığı en güzel mevsimlerdendir.

Boğaziçi Üniversitesi’nde sonbahar… Boğaziçi güze ‘Merhaba’ diyor
  • İstanbul'da tarihi dokusunu ve asırlık ağaçlarını özenle koruyan 'nde bu mevsim geçişini yaşamak ise ayrı bir güzeldir.
  • Bebek'te bulunan Güney Kampüs yerleşkesi, yeşilin ve mevsim renklerinin en iyi buluştuğu yerlerden birisi…
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Boğaziçi Üniversitesi’nde sonbahar… Boğaziçi güze ‘Merhaba’ diyor
  • Güney Kampüs ile bütünleşen kediler başta olmak üzere doğanın birçok canlısı burada sonbaharın dinginliğini ve güzelliğini doyasıya yaşıyor. Objektiflere kartpostallık görüntüler yansıyor.
Boğaziçi Üniversitesi’nde sonbahar… Boğaziçi güze ‘Merhaba’ diyor
  • Her yıl 1850 yeni öğrencinin katıldığı Boğaziçi Üniversitesi'nin 6 kampüsü, 14 bin 500 öğrencisi ve tüm dünyaya yayılmış 53 bin mezunu bulunuyor.
Boğaziçi Üniversitesi’nde sonbahar… Boğaziçi güze ‘Merhaba’ diyor
  • Üniversite, çevresel ve sosyal açıdan sürdürebilir üniversite kampüs yaşamını benimsemesiyle de biliniyor.
Boğaziçi Üniversitesi’nde sonbahar… Boğaziçi güze ‘Merhaba’ diyor
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Boğaziçi Üniversitesi’nde sonbahar… Boğaziçi güze ‘Merhaba’ diyor
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