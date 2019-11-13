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Bugün 'ın ölüm yıl dönümü... İşte Demirağ'ın yaşam öyküsü!

Bugün Nuri Demirağ'ın ölümünün 62.yıl dönümü. Tarih kitaplarında Türkiye'ye birçok ilkleri getiren işadamı olarak bilinen ve soyadı Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen Nuri Demirağ kimdir? İşte Nuri Demirağ'ın hayatı ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 17:45
Bugün Nuri Demirağ'ın ölüm yıl dönümü... İşte Demirağ'ın yaşam öyküsü!

, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları inşaatının ilk müteahhitlerinden olan ve Türkiye'nin 10 bin km'lik demiryolu ağının 1250 km'lik bölümünün inşaasını gerçekleştirmiş ve bu nedenle kendisine tarafından "Demirağ" soyadı verilmiş işadamıdır. Nuri Demirağ Cumhuriyet döneminin sayılı zenginleri arasına girmiş ve hayırseverliği ile tanınmıştır.

Bugün Nuri Demirağ'ın ölüm yıl dönümü... İşte Demirağ'ın yaşam öyküsü!


Her gün üstünden geçtiğimiz, hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen Boğaz Köprüsü'nün belki de ilk mimarı o… Mimarı diyoruz çünkü İstanbul'a köprü yapılmalı diyip planını çizen fikir mimarı o.

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Bugün Nuri Demirağ'ın ölüm yıl dönümü... İşte Demirağ'ın yaşam öyküsü!

Hayat felsefesi 'orijinal' olanı 'ilk' üretmek; olmayanı düşünmek; kopyacılıktan kaçıp yeniye ulaşmak. İşte bu felsefe ile belki de tarihin gidişatını birçok yönden değiştiren bir isim.

Bugünlerde ulaşabildiğimiz sayısız teknolojiyi, o yıllar önce hayal etti ve ne dediyse hepsi oldu. Kahin değil; dahi bir mucit, cesur bir girişimci o. Atatürk'ün bile "aferin" dediği ilklerin adamı o…

Bugün Nuri Demirağ'ın ölüm yıl dönümü... İşte Demirağ'ın yaşam öyküsü!


Kariyerine memur olarak başlayan, 33 yaşında yöneticiliğe yükselen, Türkiye'nin dört bir yanının demir ağlarla örülmesinde katkısı büyük olan ilk Türk demiryolu müteahhidi ve birçok alanda ilklerin öncüsü.

İlk yerli paraşütü yapan da o, ilk sigara kağıdını üreten de o. İlk demiryolunu ilk Türk uçağını yapan da o

Bugün Nuri Demirağ'ın ölüm yıl dönümü... İşte Demirağ'ın yaşam öyküsü!

Demirağ, 1931 yılında, Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak Boğaz Köprüsü projesini yaptı. Amerika'nın San Francisco eyaletindeki meşhur Altın Kapı Köprüsü'yü yapanlar uzmanlarla anlaştı. Aynı düzeni İstanbul'a getirmeyi kabul ettiler. Her şey hazırlandı.

Bugün Nuri Demirağ'ın ölüm yıl dönümü... İşte Demirağ'ın yaşam öyküsü!

ÜSTÜNDEN TREN GEÇECEKTİ

Ahırkapı'yla Salacak arasında 8 ayağı karada, 10 ayağı denizde ve 960 metresi karada, bin 600 metresi denizde olmak üzere 2 bin 560 metre uzunluğunda, 20 metre 73 santimetre genişliğinde, deniz seviyesinden 53 metre 34 santimetre yükseklikte, 701 metresi asma, üst tarafı demir köprünün projesi tamamlandı.

Kumkapı'dan ayrılacak bir makasla içinden tren de geçecek, ayrıca tren hattının iki tarafında tramvaylara, kamyon, otomobil ve otobüslere ait ayrı ayrı yollar bulunacak, köprünün iki tarafı da yayalara mahsus olacaktı.

Bugün Nuri Demirağ'ın ölüm yıl dönümü... İşte Demirağ'ın yaşam öyküsü!

3 BUÇUK YILDA TAMAMLANACAKTI

Bu köprünün yapımında, 'ın eğitimlerine büyük destek verdiği beş Türk genci de çalışacaktı. Bu genç mühendisler, projelerin hazırlanması sırasında San Francisco'nun Hudson Körfezi'ndeki Altın Kapı Köprüsü'nde uzun süre çalışmış ve incelemelerde bulunmuştu.

11 milyona mal olacak köprü üç buçuk yılda tamamlanacaktı.

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