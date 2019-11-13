Bugün Nuri Demirağ'ın ölüm yıl dönümü... İşte Demirağ'ın yaşam öyküsü!

Hayat felsefesi 'orijinal' olanı 'ilk' üretmek; olmayanı düşünmek; kopyacılıktan kaçıp yeniye ulaşmak. İşte bu felsefe ile belki de tarihin gidişatını birçok yönden değiştiren bir isim.

Bugünlerde ulaşabildiğimiz sayısız teknolojiyi, o yıllar önce hayal etti ve ne dediyse hepsi oldu. Kahin değil; dahi bir mucit, cesur bir girişimci o. Atatürk'ün bile "aferin" dediği ilklerin adamı o…