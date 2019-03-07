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Giriş Tarihi: 07.03.2019 07:00 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 08:50
Çamlıca Camisi'nde ilk ezan

Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk okundu, cami ibadete açıldı.

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan

Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi.

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Çamlıca Camisi'nde ilk ezan

İçine girildiği andan itibaren İstanbul'un simgesi haline gelen selatin camilerinin adeta devamı hissini uyandıran , her bir bölümünde en ince ayrıntısına kadar düşünülen detaylarıyla ilgi çekiyor.

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan

Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı 'nin inşasında birçok yenilik ve farklılık da hayata geçirildi.

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan

34 METRE ÇAPINDAKİ KUBBESİ İSTANBUL'U SİMGELİYOR

Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği , kentin yeni sembollerinden biri haline geldi.

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan

Görkemli mimarisiyle İstanbul'un her noktasından rahatlıkla görülebilen , bu heybetli yapısına yakışır anlamda bazı rakamsal büyüklükleri de ihtiva ediyor.

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan

İmanın şartını temsilen 6 minareli inşa edilen 'nin üç şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107,1 metre, iki şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde yapıldı.

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