Çamlıca Camisi'nde Regaip Kandili

İslam aleminde üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili, dün ibadete açılan Çamlıca Camisi'nde de binlerce vatandaşın katılımıyla idrak edildi. Cami, İstanbul'un çeşitli noktalarından da objektiflere yansıdı.
Giriş Tarihi: 08.03.2019
07:38
Güncelleme Tarihi: 08.03.2019
07:55
İslam aleminde üç ayların başlangıcı kabul edilen Regaip Kandili,
Çamlıca Camisi'nde de binlerce vatandaşın katılımıyla idrak edildi.
Çoluk çocuk binlerce kişi, Regaip Kandili dolayısıyla
Çamlıca Camisi'ne akın etti. Kalabalık dolayısıyla cemaatin bir bölümü avluda saf tuttu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de camiye geldi. Oktay, Kurum ve Dönmez, vatandaşların kandilini tebrik etti.
Cemaatle kılınan akşam namazıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ve okunan kasidelerle devam etti. Program, yatsı namazından sonra yapılan duayla son buldu.
Bu arada, kandil programı için akşam ezanından önce aileleriyle
Çamlıca Camisi'ne gelen vatandaşlar camiyi gezdi, fotoğraf çekti.
Caminin mahyalarına "Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun", "Mübarek Üç Aylar Hoş Geldin" yazıları yansıtıldı.