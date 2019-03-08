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'nde Regaip Kandili

İslam aleminde üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili, dün ibadete açılan Çamlıca Camisi'nde de binlerce vatandaşın katılımıyla idrak edildi. Cami, İstanbul'un çeşitli noktalarından da objektiflere yansıdı.

Giriş Tarihi: 08.03.2019 07:38 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 07:55
Çamlıca Camisi'nde Regaip Kandili

İslam aleminde üç ayların başlangıcı kabul edilen Regaip Kandili, 'nde de binlerce vatandaşın katılımıyla idrak edildi.

Çamlıca Camisi'nde Regaip Kandili

Çoluk çocuk binlerce kişi, Regaip Kandili dolayısıyla 'ne akın etti. Kalabalık dolayısıyla cemaatin bir bölümü avluda saf tuttu.

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Çamlıca Camisi'nde Regaip Kandili


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de camiye geldi. Oktay, Kurum ve Dönmez, vatandaşların kandilini tebrik etti.

Çamlıca Camisi'nde Regaip Kandili

Cemaatle kılınan akşam namazıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ve okunan kasidelerle devam etti. Program, yatsı namazından sonra yapılan duayla son buldu.

Çamlıca Camisi'nde Regaip Kandili
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Çamlıca Camisi'nde Regaip Kandili

Bu arada, kandil programı için akşam ezanından önce aileleriyle 'ne gelen vatandaşlar camiyi gezdi, fotoğraf çekti.

Çamlıca Camisi'nde Regaip Kandili


Caminin mahyalarına "Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun", "Mübarek Üç Aylar Hoş Geldin" yazıları yansıtıldı.

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