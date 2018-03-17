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'nin hiç bilinmeyen ı

Başkanlığı, 'nin 103'ncü yıl dönümünde, destansı e ait Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı arşivlerindeki az bilinen la belgeleri Anadolu Ajansı ile paylaştı. Genelkurmay Başkanlığı 18 Mart i'ne ilişkin arşivlerinde olan fları paylaştı. Arşivde siperde elleri tetikte bekleyen Mehmetçikten yemek dağıtımına, cephe hattında gönüllü bombacılık yapan küçük çocuktan düşman donanmasını batıran topçulara kadar çok sayıda fotoğraf yer alıyor. İşte daha önce hiç görmediğiniz o Çanakkale fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 17.03.2018 16:19 Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 17:13
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'nin hiç bilinmeyen ı
Çanakkale Zaferi'nin hiç bilinmeyen fotoğrafları

Başkanlığı, 'nin 103'ncü yıl dönümünde, destansı e ait Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı arşivlerindeki az bilinen la belgeleri Anadolu Ajansı ile paylaştı. flarda, dönemin en büyük savaş gücü karşısında galip gelen kahraman Mehmetçik'in siperde düşmanı beklerken nöbet tutarken top bataryalarıyla atış yaparken görüntüleri yer alıyor. Cephe hattında gönüllü olarak bombacılık yapan küçük bir çocuğa ait kare ise bir ulusun topyekun verdiği bağımsızlık mücadelesinin ispatı olarak fotoğraflar arasında yer alıyor.

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'nin hiç bilinmeyen ı
Çanakkale Zaferi'nin hiç bilinmeyen fotoğrafları

ARŞİVDE İNGİLİZ VE ANZAK BİRLİKLERİ DE YER ALIYOR

Albümdeki diğer dikkat çekici arasında yemek dağıtımı sırasında sıraya girerek kazanlardan yemeklerini alan askerlerle kendi arasında eğlence yapan bir birlik de yer alıyor. Arşivde, itilaf donanmasına ait Bouvet zırhlısını batıran top ve topçular ile Yaralı Hastanesi'ne kaldırılan bir askere yapılan müdahalenin yanı sıra siperdeki İngiliz ve Anzak birliklerinin fları da bulunuyor.

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'nin hiç bilinmeyen ı
Çanakkale Zaferi'nin hiç bilinmeyen fotoğrafları

Başkanlığı, 'nin 103'ncü yıl dönümünde, destansı e ait arşivindeki az bilinen ile bazı belgeleri paylaştı. Genelkurmay Başkanlığı, i'nin 103'ncü yıl dönümünde, destansı zafere ait Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı arşivlerindeki az bilinen flarla belgeleri Anadolu Ajansı ile paylaştı.

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'nin hiç bilinmeyen ı
Çanakkale Zaferi'nin hiç bilinmeyen fotoğrafları

Başkanlığı 18 Mart 'ne ilişkin arşivlerinde olan ı paylaştı. Arşivde siperde elleri tetikte bekleyen Mehmetçikten yemek dağıtımına, cephe hattında gönüllü bombacılık yapan küçük çocuktan düşman donanmasını batıran topçulara kadar çok sayıda f yer alıyor.

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'nin hiç bilinmeyen ı
Çanakkale Zaferi'nin hiç bilinmeyen fotoğrafları
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'nin hiç bilinmeyen ı
Çanakkale Zaferi'nin hiç bilinmeyen fotoğrafları
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'nin hiç bilinmeyen ı
Çanakkale Zaferi'nin hiç bilinmeyen fotoğrafları
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