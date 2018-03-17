Çanakkale Zaferi'nin hiç bilinmeyen fotoğrafları

Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 103'ncü yıl dönümünde, destansı zafere ait Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı arşivlerindeki az bilinen fotoğraflarla belgeleri Anadolu Ajansı ile paylaştı. Genelkurmay Başkanlığı 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ilişkin arşivlerinde olan fotoğrafları paylaştı. Arşivde siperde elleri tetikte bekleyen Mehmetçikten yemek dağıtımına, cephe hattında gönüllü bombacılık yapan küçük çocuktan düşman donanmasını batıran topçulara kadar çok sayıda fotoğraf yer alıyor. İşte daha önce hiç görmediğiniz o Çanakkale fotoğrafları...