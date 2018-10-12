Çanakkale’de 1500 yıllık küp buldular! İçinden çıkanlar ise...

Alexandria Troas bölgesi kazı alanında incelemelerde bulunan Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ise, "Alexandria Troas, inanç turizmi açısından da önemli bir antik kenttir. Aziz Pavlus (Paul) bu kentte kalmıştır. Hristiyan dünyası açısından da Efes gibi önem arz eden bir şehirdir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız son 5 yılda Alexandria Troas kazılarına 1 milyon TL para harcamıştır" dedi.