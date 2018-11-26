Cemal Kaşıkçı’nın arandığı villanın girişinde dikkat çeken ayrıntı

2 Ekim'den bu yana gizemini koruyan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova'nın Termal ilçesi Samanlı Mahallesindeki 2 malikanede başlatılan arama çalışması 7 saattir sürüyor. İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu ve konsolosluk lojmanlarında yapılan aramaların ardından yapılan en kapsamlı aramada uzman kriminal ekipler her iki malikaneninde özel bölümleri olup olmadığını araştırıyor. 3750 metrekare alana sahip malikanenin bahçesindeki 3 adet su kuyusu da polis ekipleri tarafından didik didik aranıyor. Su kuyularındaki suların tahliyesinin ardından ekipler merdivenle kuyulara inip iz aramaya başladı. Öte yandan en kapsamlı aramanın yapıldığı Suudi Prensin arkadaşı olduğu iddia edilen Suudi işadamına ait malikanenin 2014 yılında Muhammed Alfozan ve Muhammed Alsuhai isminde iki kişi adına tarla olarak satın alındığı imar izni olmayan bölgeye kaçak olarak inşa edildiği iddia edildi. Aramanın yapıldığı diğer malikanenin ise yine aynı tarihte Omary Turizm Gıda Tic. Aş. Tarafından satın alındığı imar izni bulunmayan ve elma bahçesi olarak görülen alana yine kaçak olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Yalova'nın Samanlı köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramaya villanın içinden başladı.