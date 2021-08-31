Giriş Tarihi: 31.08.2021 15:48Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 15:48
Çengelköylü vatandaş ve esnaf canından bezdi! Kötü kokudan bir dakika durulmuyor: İSKİ'yi aradık, çözen olmadı
Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na uzanan Bekar Deresi'nden gelen kötü kokulara çare bulunamaması esnafı bezdirdi. Sahildeki işletmeler müşterileri kaybetmemek için kendi yöntemleriyle kokuya çare arıyor. Derenin Boğaz'a döküldüğü noktada bulunan restoranın işletmecisi de dış cepheye vantilatörler asarak kötü kokunun içeri ulaşmamasını sağlamaya çalıştı