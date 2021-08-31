Çengelköylü vatandaş ve esnaf canından bezdi! Kötü kokudan bir dakika durulmuyor: İSKİ’yi aradık, çözen olmadı

Hiçbir çözüm olmadı şimdiye kadar. Çok ağır bir koku. Bir an önce çözüm üretilmesini istiyoruz ama hiçbir yerden gelmiyor. Pervaneler çözüm olmuyor mümkün değil çünkü çok ağır bir koku. Buranın İSKİ tarafından yıkanması lazım" şeklinde konuştu.