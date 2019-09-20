Türkiye'nin en iyi haber sitesi

konvoyu terörü

Havaya ateş etmek, meşale yakmak, polis sireni çalmak, susturucusuyla oynanmış egzozla gürültü yapmak... Sefaköy'de bir grup lüks araç konvoyu adı altında trafikte terör estirdi. Görüntülerin yayılması üzerine olaya karışan 8 sürücü gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 20.09.2019 08:37 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 08:45
Düğün konvoyu terörü

Geçtiğimiz pazar günü saat 15.00'te lüks otomobillerine binerek için toplanan bir grup maganda, damat arkadaşlarıyla Sefaköy'e giderek gelini aldı. Burada bir süre bekleyen gruptan biri, 25 mermi alan uzun şarjör takılı tabanca ile binaların arasında havaya seri atışlar yaptı. Grup daha sonra salona gitmek üzere konvoy halinde D-100 karayoluna çıktı.

Düğün konvoyu terörü

Gelin arabası olan cipin şoförü, polis sirenini açarak seyrederken konvoydakilerden biri de karayolunda meşale yakarak ortalığı dumana boğdu. Bu arada susturucusuyla oynanmış bazı araçlar egzoz patlatırken silahla ateş edenler de konvoy terörüne eşlik ettiler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Düğün konvoyu terörü

TRAFİK DE KİLİT

D-100 karayolunda flaşörlerini yakarak ağır hareket eden grup, arkalarında kendilerini dehşetle izleyen araç sürücülerinden oluşan uzun bir kuyruk oluşturdu. Karayolunda can güvenliğini tehlikeye atan, huzuru kaçıran konvoyunun görüntüleri sosyal medyadan yayınlandı. O görüntülerin, dün gün boyunca internet ve televizyondan yayınlanması üzerine Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti.

Düğün konvoyu terörü

Görüntülerden araçların plakaları belirlenerek adreslerine baskın düzenlendi. Silahla ateş açan 34 BKG 667 plakalı aracın şoförü E.B., meşale yakan 34 ERC 73 plakalı aracın sürücüsü K.P., 34 APR 94 plakalı aracın şoförü S.F.A., 34 KNG 42 plakalı araç sürücüsü E.O. 34 GH 2802 plakalı araç sürücüsü E.Y.34 PE 3796 plakalı aracın şoförü E.E. 34 LTF 47 plakalı araç sürücüsü İ.S. ve 34 LH 1565 plakalı araç şoförü M.C. gözaltına alındı.

Düğün konvoyu terörü

324'ER TL CEZA

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-d (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak) maddesi uyarınca 108 TL, 56/1-d (Araçlarının zorunlu olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeniyle veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak) maddesi uyarınca 108 TL, 73/1-a (Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddesi uyarınca 108 TL olmak üzere her sürücüye ayrı ayrı toplam 324 TL İdari para cezası uygulandı.

Düğün konvoyu terörü

Dehşet saçan sürücüler Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 "ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesi uyarınca adli işlem için Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edildi. E.B.'nin Bayrampaşa'daki evinde kurusıkı olduğunu iddia ettiği tabancasının aranma kararı uyarınca alınacağı belirtildi.

Düğün konvoyu terörü

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "15/09/2019 Pazar günü konvoyunda bulunan araçların trafiği keserek meşale yakarak ve havaya tabanca ile ateş ederek Genel Güvenliği ve Asayişi Tehlikeye düşürdükleri, tespit edilmiştir. Olaya karışan 6 otomobil ve bu otomobilleri kullanan şahıslar yakalanmışlardır. Gözaltına alınan şüphelilerin kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, fuhuşa teşvik, uyuşturucu madde kullanmak mala zarar verme suçlarından suç kayıtları olduğu tespit edilmiştir" denildi.

BİZE ULAŞIN