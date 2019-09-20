Düğün konvoyu terörü

324'ER TL CEZA

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-d (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak) maddesi uyarınca 108 TL, 56/1-d (Araçlarının zorunlu olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeniyle veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak) maddesi uyarınca 108 TL, 73/1-a (Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddesi uyarınca 108 TL olmak üzere her sürücüye ayrı ayrı toplam 324 TL İdari para cezası uygulandı.