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  • Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonuna cevap! İşte belgesi...

'nun algı operasyonuna cevap! İşte belgesi...

Orman Genel Müdürlüğü, 'nı 22 Ağustos 2012'de 'ne kiralamış! Kira sözleşmesinin belgesi ortaya çıktı. Başkanı , Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal döneminde yapılan Kemerburgaz Kent Ormanı'nı bugün kendisi yapmış gibi açtı...

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Giriş Tarihi: 26.10.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 12:48
Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonuna cevap! İşte belgesi...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , bugün açılışı yapılacak hakkında gerçek dışı bilgiler verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonuna cevap! İşte belgesi...

'nun; 'İmara değil halka açıyoruz' şeklinde tanıtımda bulunduğu ve kendi döneminde yapıldığını iddia ettiği 'nın, Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu döneminde yapıldığı öğrenildi.

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Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonuna cevap! İşte belgesi...

KEMERBURGAZ KENT ORMANININ YAPIMINA 7 YIL ÖNCE BAŞLANMIŞ VE ORMAN HALKA AÇIK!

'nın mülkiyetinin Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu ve Orman Genel Müdürlüğü'nün söz konusu alanı 22 Ağustos 2012 tarihinde 'ne kiraya verdiği ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonuna cevap! İşte belgesi...

Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Orman Genel Müdürlüğü'yle sözleşme yapılmış. Orman vasfında olan alan tarafından tahsisi yapıldıktan sonra kent ormanı niteliğine kavuşturuldu ve halka açıldı. Kiralama süresinin 10 yıl olduğu ve 3 Temmuz 2022 tarihinde sözleşmenin bittiği bildirildi.

Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonuna cevap! İşte belgesi...

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NİN KİTAPÇIĞINDA KENT ORMANINA İLİŞKİN FOTOĞRAF VE BİLGİLER YER ALIYOR

; İstanbul'un Eyüp ilçesinde yer alıyor. Dönemin AK Partili Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hazırlanan 250 sayfalık kitapta, Kemerburgaz Kent Ormanı'na ilişkin fotoğraf ve bilgiler yer alıyor. 2018 yılında yayınlanan kitapçıkta, kent ormanının yüzde 85'nin bitirildiğine dikkat çekiliyor.

"Eyüp Belediyesi 2014-2019 Değer Yüklü Eserler Huzur Veren Hizmetler" başlıkta kitapçıkta, ile Eyüp Belediyesi'nin 2014-2019 yılları arasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve projeler, önümüzdeki 5 yılda (2019-2024) planlanan projeler yer alıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonuna cevap! İşte belgesi...

Kitapçığın; "Kemerburgaz Avrupa Kent Ormanı-Eyüpsultan Millet Bahçesi" başlıklı bölümünde, "Toplam 5 milyon metrekare alan üzerine kurulan ve 'nin işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz projede, üçüncü etabın yüzde 85'i tamamlandı. Projenin kalan bölümleri de en kısa sürede tamamlanacak ve kent ormanının açılışı yapılacak. Projede; binlerce metrekarelik yeşil alan, piknik, yürüyüş, organik satış, binicilik, hayvanat bahçesi, izcilik kampı ve insanı tabiatı ile buluşturan sosyal, kültürel, sportif aktivite alanları yer alıyor" ifadeleri yer alıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonuna cevap! İşte belgesi...

GÖKSU: HER YÖNÜYLE YALAN VE İFTİRA!

SABAH'a konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 26 Ekim 2019 Cumartesi günü yapılacak açılış daveti ilanında kullandığı ifadeye çok sert tepki gösterdi.

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