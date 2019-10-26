Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonuna cevap! İşte belgesi...

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NİN KİTAPÇIĞINDA KENT ORMANINA İLİŞKİN FOTOĞRAF VE BİLGİLER YER ALIYOR
Kemerburgaz Kent Ormanı; İstanbul'un Eyüp ilçesinde yer alıyor. Dönemin AK Partili Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hazırlanan 250 sayfalık kitapta, Kemerburgaz Kent Ormanı'na ilişkin fotoğraf ve bilgiler yer alıyor. 2018 yılında yayınlanan kitapçıkta, kent ormanının yüzde 85'nin bitirildiğine dikkat çekiliyor.
"Eyüp Belediyesi 2014-2019 Değer Yüklü Eserler Huzur Veren Hizmetler" başlıkta kitapçıkta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Eyüp Belediyesi'nin 2014-2019 yılları arasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve projeler, önümüzdeki 5 yılda (2019-2024) planlanan projeler yer alıyor.