Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonuna cevap! İşte belgesi...

Kitapçığın; "Kemerburgaz Avrupa Kent Ormanı-Eyüpsultan Millet Bahçesi" başlıklı bölümünde, "Toplam 5 milyon metrekare alan üzerine kurulan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz projede, üçüncü etabın yüzde 85'i tamamlandı. Projenin kalan bölümleri de en kısa sürede tamamlanacak ve kent ormanının açılışı yapılacak. Projede; binlerce metrekarelik yeşil alan, piknik, yürüyüş, organik satış, binicilik, hayvanat bahçesi, izcilik kampı ve insanı tabiatı ile buluşturan sosyal, kültürel, sportif aktivite alanları yer alıyor" ifadeleri yer alıyor.