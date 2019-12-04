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, 'da sergileri gezdi

Giriş Tarihi: 04.12.2019 19:25 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 19:31
Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , Londra'da 'daki sergileri ziyaret etti.

Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi

, Twitter'dan 'da bulunan "Doğu'dan İlhamla: İslam Dünyası Batı Sanatını Nasıl Etkiledi" ve "İslam Dünyası Eserleri" sergilerine yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.

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Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi

Paylaşımında, medeniyetlerin etkileşiminin insanlık ailesi için büyük bir tecrübe paylaşımı olduğunu belirten , "Bu tarihsel birikimin, bugün de kültürler arası hoşgörü iletişimine imkan sağlayacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi
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Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi
Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi
Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi
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