Eskişehir’de acı yakarış: O değil deyin...

Yaşlı kadının yakınlarından biri Ümmühan Can'ın öldüğüne inanamadığını ifade ederek, "O mu gerçekten? Değil deyin Allah aşkına" diyerek gözyaşı döktü. Ümmügül Can'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



