Giriş Tarihi: 14.10.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 12:41

Gazze’de insanlık ölüyor! Korkunç görüntüler... İşgalci İsrail’den dünyanın gözü önünde soykırım

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına sekizinci gününde de devam etti. Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar gördü. Enkazdan çıkarılan vatandaşlar, kentteki Nasır Hastanesi'ne getirildi. Gazze'deki Filistinlilere evlerini terk etmeleri için 24 saat süre veren İsrail, dün gece kara baskınlarına başladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da çatışmaların devam ettiği öğrenilirken, İsrail yaptığı açıklamasında sivillerin geçişine saat 16:00'a kadar izin verileceğini, 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacağını duyurdu. Gelen son dakika bilgisine göre; İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 315 artarak, 2215 oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bombardımanları sonucu 7 Ekim'den bu yana 724 çocuğun ve 458 kadının öldüğünü duyurdu.İşgalci İsrail'in dünyanın gözü önünde Filistinlilere yaptığı soykırım ajanslara bu karelerle yansıdı.