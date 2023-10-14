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Haberler Galeri Gazze’de insanlık ölüyor! Korkunç görüntüler... İşgalci İsrail’den dünyanın gözü önünde soykırım
Giriş Tarihi: 14.10.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 12:41

Gazze’de insanlık ölüyor! Korkunç görüntüler... İşgalci İsrail’den dünyanın gözü önünde soykırım

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına sekizinci gününde de devam etti. Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar gördü. Enkazdan çıkarılan vatandaşlar, kentteki Nasır Hastanesi'ne getirildi. Gazze'deki Filistinlilere evlerini terk etmeleri için 24 saat süre veren İsrail, dün gece kara baskınlarına başladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da çatışmaların devam ettiği öğrenilirken, İsrail yaptığı açıklamasında sivillerin geçişine saat 16:00'a kadar izin verileceğini, 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacağını duyurdu. Gelen son dakika bilgisine göre; İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 315 artarak, 2215 oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bombardımanları sonucu 7 Ekim'den bu yana 724 çocuğun ve 458 kadının öldüğünü duyurdu.İşgalci İsrail'in dünyanın gözü önünde Filistinlilere yaptığı soykırım ajanslara bu karelerle yansıdı.

Gazze’de insanlık ölüyor! Korkunç görüntüler... İşgalci İsrail’den dünyanın gözü önünde soykırım

Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Gazze’de insanlık ölüyor! Korkunç görüntüler... İşgalci İsrail’den dünyanın gözü önünde soykırım

İSRAİL GÜÇLERİ, BATI ŞERİA'DA PEK ÇOK NOKTAYA BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatıştığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyerek binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdi. İsrail güçleriyle, baskına karşılık veren silahlı Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

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Gazze’de insanlık ölüyor! Korkunç görüntüler... İşgalci İsrail’den dünyanın gözü önünde soykırım

Nablus'ta düzenlenen baskınlarda da Hamas Hareketi yetkilileri gözaltına alındı.

Cenin ve Nablus'un yanı sıra Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı, Silvad beldesi ile Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı ve Merah Rabah köyüne de baskın düzenlendi.

Batı Şeria'da, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak artan bir gerilim yaşanıyor.

İsrail ordusu, sadece cuma günü Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 16 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail'e saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 51'e yükselmişti.

Gazze’de insanlık ölüyor! Korkunç görüntüler... İşgalci İsrail’den dünyanın gözü önünde soykırım

İSRAİL ULUSLARARASI UYARILARA RAĞMEN GAZZE HALKINA EVLERİNİ BOŞALTMA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

İsrail ordusu, uluslararası uyarılara rağmen abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara evlerini boşatmaları ve bölgenin güneyine gitmeleri yönündeki uyarısını yineledi.

Gazze’de insanlık ölüyor! Korkunç görüntüler... İşgalci İsrail’den dünyanın gözü önünde soykırım

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Gazze Şeridi sakinlerine önemli bir açıklama: Gazze kent merkezini terk ederek güneye yönelmeniz için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

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