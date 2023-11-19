Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gazze'den tahliye edilen 44 Türk İstanbul'da: Düğün için gittikleri Gazze’de savaşa yakalandılar
Giriş Tarihi: 19.11.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 16:56

Gazze'den tahliye edilen 44 Türk İstanbul'da: Düğün için gittikleri Gazze’de savaşa yakalandılar

İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılar sonrasında bölgede mahsur kalan 44 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonucu bölgeden tahliye edilerek önce Mısır'a götürüldü sonrasında ise uçakla İstanbul'a getirildi. Ziyaret için Gazze'ye gittiklerini belirten Muhsine Alnacar, Türk Bayrağı'nı görünce çok mutlu olduklarını söyledi. Türkiye'de üniversiteden mezun olan ve Türk eşi ile düğün için gittikleri Gazze'de savaşa yakalanan yaşadıklarını anlattı.

MUSTAFA BAKIRHAN
Gazze’den tahliye edilen 44 Türk İstanbul’da: Düğün için gittikleri Gazze’de savaşa yakalandılar

İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılar sonrasında bölgede mahsur kalan 44 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonucu bölgeden tahliye edilerek önce Mısır'a götürüldü sonrasında ise uçakla İstanbul'a getirildi. Dışişleri Bakanlığı Gazze'de bulunan Türk vatandaşları için harekete geçti. Yapılan girişimler sonucunda 44 Türk vatandaşı, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a tahliye edildi. Burada işlemleri tamamlanan Türkler, 11.40'ta Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Mısır'dan hareket etti. Uçak, 14.37'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Gazze’den tahliye edilen 44 Türk İstanbul’da: Düğün için gittikleri Gazze’de savaşa yakalandılar

"TÜRKİYE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

İstanbul Havalimanı'nda işlemleri tamamlanan Türk vatandaşları, havalimanından ayrıldı. Gazze'de yaşadıkları hakkında konuşan mağduru yolcu, "Türkiye'de olduğumuz için çok muyluyuz. 27 yıldır Gazze'de yaşıyordum. Bu savaş çok zor. Bu zamana kadar yaşadığımız hiçbir savaşa benzemiyor. Orada çok büyük bir zulüm yaşanıyor. İnsanlar, çok zor durumda. Bu savaş belki durdurulamıyor ama oradaki insanlara bir şekilde yardım edilmesi gerekiyor. Refah Sınır kapısına ulaşırken de çatışmalar hala devam ediyordu. O bombardıman altında sınır kapısına ulaştık. Gelmek zorundasınız. Ailemle birlikte geldim. Yolculuk yaklaşık bir gün sürdü. Dün sabah 07.00'de evden çıktık. Yeni İstanbul'a geldik. Normalde bu kadar sürmemesi gerekiyor. Zorluyorlar. Oradaki insanlara yardım edilmesi lazım. Onların hiçbir şeyleri yok." Dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gazze’den tahliye edilen 44 Türk İstanbul’da: Düğün için gittikleri Gazze’de savaşa yakalandılar

"ÇOK KİŞİNİN ÖLÜMÜNE ŞAHİT OLDUM"

Gazze'nin sürekli bombalandığını söyleyen Kerem El Hüseyni, "Gece saat 05.00'te bombardımanlar başlıyor. Ve sürekli devam ediyor. Yakınlarımdan kaybettiğim olmadı. Ama çok kişinin ölümüne şahit olduk. Ben tıp öğrencisiyim. Tüm hayatım orada geçti. Türkiye'ye gelişimizde de herkes elinden geleni yaptı. İnşallah bugünleri atlatırız. Çok şükür Türkiye'deyiz." Diye konuştu.

Gazze’den tahliye edilen 44 Türk İstanbul’da: Düğün için gittikleri Gazze’de savaşa yakalandılar

"TÜRK BAYRAĞI'NI GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUK"

Ziyaret için Gazze'ye gittiklerini belirten Muhsine Alnacar, "Türkiye'de olduğumuz çok muyluyuz. Çok zor günler geçirdik. Yaklaşık 2 aydır Gazze'deydik. Ayrılmamıza üç gün kala savaş başladı. Eşimin ailesini ziyaret için gittik. Savaşa denk geldik. Refah Sınır kapısına gittiğimizde bizi çok iyi karşıladılar. Türk bayrağını görünce çok mutlu olduk. Sahiplenilmek çok güzel bir duygu. Her şeyimiz halledildi. Hiç mağduriyet yaşamadık. Savaş başladıktan üç gün sonra çıkış için sınır kapısına gittiğimiz zaman, İsrail kapıyı bombalamaya başladı. Nasıl kaçtığımızı bilemiyorum. Valizlerimizi bıraktık. Çocuğumu kucakladım hemen ve kaçtık. Hiçbir şeyimizi almadık. Zaten bu savaş sürecinde valizler orada kaldı." İfadelerini kullandı.

Gazze’den tahliye edilen 44 Türk İstanbul’da: Düğün için gittikleri Gazze’de savaşa yakalandılar

TÜRKİYE'DEN MEZUN OLMUŞ

Eşi Türk olan ve düğün için gittikleri Gazze'de savaşa yakalanan Ahmet Saydam: Biz Gazze'ye düğün için gittik. Ancak düğünden iki gün önce savaş başladı. Düğün olmadı. Çok kötü bir durumdaydı. Yemek, elektrik ve su yoktu. Anlatamam yani. Vefat eden yakınım olmadı ama ailem orada kalıyor Türk vatandaşı değiller. Mısır'a geçerken çok zorlandık. Ben Türkiye'de mezun oldum. Doktorum. Eşim Türk" dedi.

SON DAKİKA