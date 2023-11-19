Giriş Tarihi: 19.11.2023 16:54
Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
16:56
Gazze'den tahliye edilen 44 Türk İstanbul'da: Düğün için gittikleri Gazze’de savaşa yakalandılar
İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılar sonrasında bölgede mahsur kalan 44 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonucu bölgeden tahliye edilerek önce Mısır'a götürüldü sonrasında ise uçakla İstanbul'a getirildi. Ziyaret için Gazze'ye gittiklerini belirten Muhsine Alnacar, Türk Bayrağı'nı görünce çok mutlu olduklarını söyledi. Türkiye'de üniversiteden mezun olan ve Türk eşi ile düğün için gittikleri Gazze'de savaşa yakalanan yaşadıklarını anlattı.