Gazze’den tahliye edilen 44 Türk İstanbul’da: Düğün için gittikleri Gazze’de savaşa yakalandılar

"TÜRKİYE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"



İstanbul Havalimanı'nda işlemleri tamamlanan Türk vatandaşları, havalimanından ayrıldı. Gazze'de yaşadıkları hakkında konuşan mağduru yolcu, "Türkiye'de olduğumuz için çok muyluyuz. 27 yıldır Gazze'de yaşıyordum. Bu savaş çok zor. Bu zamana kadar yaşadığımız hiçbir savaşa benzemiyor. Orada çok büyük bir zulüm yaşanıyor. İnsanlar, çok zor durumda. Bu savaş belki durdurulamıyor ama oradaki insanlara bir şekilde yardım edilmesi gerekiyor. Refah Sınır kapısına ulaşırken de çatışmalar hala devam ediyordu. O bombardıman altında sınır kapısına ulaştık. Gelmek zorundasınız. Ailemle birlikte geldim. Yolculuk yaklaşık bir gün sürdü. Dün sabah 07.00'de evden çıktık. Yeni İstanbul'a geldik. Normalde bu kadar sürmemesi gerekiyor. Zorluyorlar. Oradaki insanlara yardım edilmesi lazım. Onların hiçbir şeyleri yok." Dedi.